連公募基金都進場！比特幣強彈至7.1萬拉回 專家：歷史數據說可能迅速走漲

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 09:03

比特幣比特幣 (BTC) 近來持續反彈，雖在漲高至 7.1 萬美元後拉回整理，但專家指出，根據歷史數據，這個全球最大加密貨幣可能會迅速上漲，衝上 14 萬美元大關。今年以來，該數位代幣已上漲約 69%。

比特幣最近強勢表現，從上週低點 6.5 萬美元上漲到本週高點 7.1 萬美元，漲幅接近 10%，雖然目前回落至 6.8 萬美元左右，分析師仍認為上漲動能的暫停，是潛在大幅上漲的先兆。

近期比特幣價格強彈，加上與科技股相關性增強因素，令部分支持者開始將比特幣視為一種成長型資產。根據《彭博資訊》數據，比特幣與那斯達克 100 指數的 90 天相關係數在上周達到 0.46，創去年 8 月底以來新高。

今年以來，全球多個市場如美國跟香港，紛紛批准比特幣 ETF 上市，讓投資者有了更多種方式參與比特幣投資，也降低了投資者直接持有比特幣的門檻和風險。

目前在香港上市的虛擬貨幣 ETF 分別來自華夏基金、博時基金及嘉實基金三家公募基金的香港子公司，規模雖較美國上市交易的比特幣 ETF 小，香港市場的幾隻資金規模相對較小，但作為亞洲首批虛擬貨幣現貨 ETF，仍具有代表意義。

至於公募基金為何近期紛紛在香港推出虛擬貨幣現貨 ETF，經濟學家、新金融專家余丰慧表示，香港作為國際金融中心，近年來對加密貨幣的監管態度逐漸明朗，像是透過立法明確加密貨幣交易平台的申請流程，提高了合規性要求，這為推出符合法規的 ETF 產品創造出條件。

對基金公司而言，推出加密貨幣 ETF 是豐富產品線、吸引不同投資偏好的客戶、提高資產管理規模的重要策略，尤其是在傳統資產類別報酬率可能較低的市場中。余丰慧表示，隨著全球多個市場批准比特幣 ETF，香港市場上的基金公司也希望透過推出同類產品保持競爭力，搶得市佔率。

儘管拉長時間來看，比特幣投資報酬率超高，但若進場時機不對恐損失慘重，若在 2021 年 10 月以 6 萬美元左右的價格買入，一年後就跌到 2 萬美元左右。

余丰慧提醒投資人在購買虛擬貨幣現貨 ETF 產品時，應建立正確的風險認知，理解加密貨幣市場的高波動性，價格可能在短時間內劇烈變動，必須做好風險管理。此外，投資人還要關注產品的交易量，以確保在需要時能輕鬆買賣。