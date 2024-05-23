歐元區經濟復甦腳步加快 5月製造業PMI初值創15個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 19:24

標普全球 (S&P Global) 周四 (23 日) 公布的採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，歐元區民間企業商業活動達到一年來新高，表明該地區經濟反彈正在站穩腳跟，其中商業活動、新訂單、就業增速均有所加快，企業信心指數更是達到 27 個月來新高。與此同時，投入成本和生產價格通膨率雖然比 4 月有所放緩，但仍高於新冠疫情前的平均水準。

歐元區 5 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 47.4，市場預期 46.1，前值 45.7，創 15 個月新

服務業 PMI 初值報 53.3，市場預期 53.3，前值為 53.6

綜合 PMI 初值報 52.3，市場預期 52.0，前值 51.7，創 12 個月新高

由於服務業穩健的擴張，5 月新訂單成長也有所加速，其中服務業新訂單 5 月增幅達 13 個月高點，製造業新業務持續下降，但降幅為兩年來最小。另外，國際市場需求疲軟，新出口訂單連續第 27 個月下降，但降幅也放緩，降幅不大。

漢堡商業銀行 (Hamburg Commercial Bank) 首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「這看起來已經是再好不過了。歐元區經濟正在進一步累積力量。令人鼓舞的是，新訂單正以健康的速度增長，而企業的信心也反映在穩定的招聘步伐上。」

由於貨幣市場減少了對歐洲央行 (ECB) 降息幅度的押注，德國債券走弱，目前外界預料 ECB 下月開始降息；對貨幣政策最敏感的德國兩年期公債殖利率上升 5 個基點，至 3.06%，為去年 11 月以來新高。市場預估 ECB 今年只會降息 60 個基點，相當於兩次降息 1 碼 (25 個基點)，第三次降息的可能性為 40%。

歐元區經濟火車頭加速前進

德國商業活動連續第二個月擴張且成長加快，服務業加速擴張的同時，製造業產出也更接近穩定。企業對經濟前景更加樂觀，招募活動也有所回升。同時，德國 5 月的物價壓力有所緩解，企業提高出廠價格的速度為 2021 年初以來最慢。

具體來看，德國 5 月製造業 PMI 初值報 45.4，創 4 個月新高，優於預期 43.5 及前值 42.5；服務業 PMI 初值報 53.9，創 11 個月新高，較前值 53.2 小幅上行，預期 53.5；綜合 PMI 初值報 52.2，創 12 個月新高，同時為 10 個月來首次突破榮枯線，預期 51，前值 50.6。

此外，德國製造業 PMI 生產指數從 4 月的 45.4 升至 48.9，創 13 個月新高，新訂單總流入量在一年多來首次呈現成長態勢，此現象顯示市場基礎需求正在復甦。

企業對未來一年經濟活動的預期大幅改善，服務業和製造業企業均更加樂觀，樂觀度均為 2022 年 2 月以來最高水準。報告顯示，降息預期和相關投資復甦是推動成長預期改善的關鍵因素。