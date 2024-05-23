〈美股早盤〉輝達亮眼財報加持 那斯達克、標普500指數開高
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 21:41
美股周四 (23 日) 開盤漲跌互現，其中以科技股為主的那斯達克和標普 500 指數走高，主因是受惠輝達公布亮眼財報帶動晶片股強漲，也鞏固投資人對人工智慧 (AI) 技術迅速崛起的樂觀情緒。輝達開盤股價漲近 10%。
截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 160 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲逾 2%。
AI 晶片巨擘輝達公布井噴式的上季財報後，周四盤前股價漲逾 7%，每股升破 1,000 美元，市值一口氣增加約 1,700 億美元。與此同時，這份財報也提振華爾街交億元的信心，周四開盤前主要指數期貨走高，美債殖利率、美元指數走跌。
Miller Tabak + Co 分析師 Matt Maley 表示：「如果輝達今天能保持住漲幅，甚至能進一步推高，那麼從技術層面來看，它將達到更高的高點，這對該股來說將是非常有利的。」
輝達業績也讓其他相關股票雨露均霑，美超微 (SMCI-US)、戴爾科技(DELL-US) 盤前股價一度漲 6%，晶片製造商博通 (AVGO-US)、超微(AMD-US) 股價也在盤前走揚。
市場現在正在等待最新的經濟數據出爐，美國勞工部 (DOL) 最新公布數據顯示，上周初領失業金人數創去年 9 月以來最大連續下滑。
對此，The Sevens Report 分析師 Tom Essaye 表示：「目前投資人仍認為糟糕的數據對股市有利，因為這加大降息的可能性。」
截至台北時間周四（23 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 53.81 點或 0.14%，暫報 39,617.23 點
- 那斯達克綜合指數上漲 164.27 點或 0.98%，暫報 16,965.81 點
- 標普 500 指數下跌 24.73 點或 0.47%，暫報 5,331.74 點
- 費半上漲 101.48 點或 1.98%，暫報 5,228.30 點
- 台積電 ADR 上漲 1.09% 至每股 157.85 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.428%
- 紐約輕原油上漲 1.11% 至每桶 78.43 美元
- 布蘭特原油上漲 1.00% 至每桶 82.72 美元
- 黃金下跌 0.97% 至每盎司 2,369.80 美元
- 美元指數跌至 104.57
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 9.43%，至每股 1,039.06 美元
身處人工智慧 (AI) 熱潮中心的輝達，上季營收和獲利雙雙超出預期，且再次給出樂觀的銷售前景，顯示企業在 AI 運算方面的支出依舊強勁，激勵盤後股價勁揚逾 7%，股價飆破 1,000 美元大關。與此同時，輝達宣布將進行 1 拆 10 的股票分割計畫，並將季度配息提高 150% 至每股 0.1 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.16%，至每股 180.40 美元
電動車大廠特斯拉上海儲能超級工廠，於周四下午在上海臨港新片區動工。特斯拉上海儲能工廠總占地約 20 萬平方公尺，工廠接近特斯拉上海超級工廠，這也是特斯拉在美國本土外的首個儲能超級工廠計畫。
Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.81%，至每股 177.81 美元
根據外媒援引知情人士消息報導，Alphabet 旗下的 Google 計劃在印度南部泰米爾納德邦生產 Pixel 智慧型手機，並已與鴻海 (2354-TW) 建立合作關係。不願透露姓名的消息人士表示：「它將在該邦現有鴻海工廠生產最新型號的智慧型手機。」
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預期 22 萬，前值 22.3 萬
- 美國上周續領失業金人數報 179.4 萬，預期 179.4 萬，前值 178.6 萬
- 美國 5 月製造業 Markit PMI 預期 50.0，前值 50.0
- 美國 5 月服務業 Markit PMI 預期 51.2，前值 51.3
- 美國 5 月綜合 Markit PMI 預期 51.1，前值 51.3
華爾街分析：
摩根大通董事長兼執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在上海舉行的摩根大通全球中國峰會上表示，美國經濟可能出現「硬著陸」。戴蒙說，美國經濟最糟的結果將是「停滯性通膨」，然而即使經濟陷入衰退，消費者的狀態還是很不錯。他認為利率可能微幅上升，因為通膨比預期的更頑強。
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