〈財報〉走出需求低谷 聯想上季業績亮眼

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 21:00

全球個人電腦 (PC) 大廠聯想集團周四 (23 日)公布第四季 (截至 3/31) 與全年財報，該季營收、獲利表現亮眼，其中獲利連續第三季打敗分析師預期，走出 PC 和伺服器需求的低谷。

聯想集團 (0992-HK) 周四香港股價下跌 0.88%，收每股 11.32 港元。

根據財報，聯想集團第一季營收年增 9% 至 138 億美元，高於分析師預估的 131 億美元，連續第二季成長，此前受到新冠疫情影響已連續五季下滑；上季經調整後淨利年增 118% 至 2.48 億美元，遠超分析師預估的 1.584 億美元，連續第三季超預期表現。

按全年來看，聯想集團營收年減 8% 至 569 億美元，略高於分析師預估的 561.9 億美元、經調整後淨利年減 37% 至 10.11 億美元。

圖：聯想集團財報

聯想上季亮眼營收主要是受惠其替企業提供伺服器和網路設備的基礎設施方案集團 (ISG) 重拾成長動能，該部門第四季營收年增 15% 至 25 億美元，創下歷史新高。

另外，聯想方案服務業務集團 (SSG) 上季營收年增逾 10% 至 18 億美元、智能設備業務集團 (IDG) 上季營收報 105 億美元，市占為 22.9%，顯著高於市場的增速，保持產業領先的獲利能力。

調研機構 IDC 數據顯示，聯想集團上季 PC 出貨量年增 1.5% 至 5,980 萬台，以 23% 的市占率牢牢保住了第一的寶座。該機構上月曾說，經歷近兩年的下滑之後，全球 PC 市場終於在今年第一季恢復成長。

聯想目前已推出兩款新的人工智慧 (AI)PC，該公司周三香港股價受激勵上漲約 12%，創下 9 年新高。該公司是最早推出所謂 AI PC 的公司之一，儘管這類設備的吸引力尚未獲得證實，但市場分析認為，這將成為新的長期成長動力。

摩根士丹利分析師曾在一份客戶報告中表示，聯想可能會成為亞洲 AI PC 熱潮的主要受惠者。該行分析師說，雖然今年 AI PC 的市占率不到 5%，但到 2028 年，約有 64% 的新 PC 將是 AI PC。

分析師還提到，到 2028 年，AI PC 將替聯想帶來高達 53% 的收入，是所有 PC 製造商中最高的，而目前這一比例為 2%。該行分析師將聯想股票目標價從每股 9.10 港元大幅上調 65% 至每股 15 港元。

摩根士丹利預估，從 2024 年下半年開始，AI PC 的市場滲透率將大幅提升，而且在 2028 年將達到 64%，如果只看筆電普及率將上升到約 85%，而 2024 年的滲透率預料僅為 5%。AI PC 的出貨量將從 2024 年的 460 萬台增加到 2028 年的 1.79 億台。