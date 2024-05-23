「綠色＋AI」才是王道！ 2030年全球綠色IDC市場將成長20%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-23 16:25

眾所矚目的 AI 巨擘輝達 (Nvidia) 於昨（22）日美股盤後公布極為亮麗的財報及財測展望，帶動盤後股價突破 1000 美元大關，其中占輝達營收比重近 40% 的資料中心營收躍增 427% 是最大推手，輝達執行長黃仁勳表示，不僅是雲端服務商，生成式 AI 已擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療產業客戶，將創造出多個規模達數十億美元的垂直市場，富蘭克林證券投顧指出，「綠色 + AI」是最新投資趨勢，2023~2030 年全球綠色資料中心市場年複合成長率將達 20%。

富蘭克林證券投顧指出，隨著大數據、AI、區塊鏈等數位應用浪潮湧現，其間所需的運算、儲存與網路大多仰賴資料中心，資料中心必須 365 天 24 小時不間斷高效運行，但 ChatGPT 搜尋的電力消耗是 Google 的近十倍，將大幅提高電力需求。高盛證券也於 4/28 預估：2030 年全球資料中心電力需求將是 2024 年的 2 倍。為減少資料中心的能耗，使用節能技術和能源效率設計的綠色資料中心及綠色 AI 商機應運而生，預估 2023~2030 年全球綠色資料中心市場年複合成長率將達 20%。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人 Craig Cameron 表示，AI 發展帶動資料中心將如雨後春筍般，包括經營資料中心的雲端服務業者，以及資料中心營運所需的生態系統，涵蓋替代能源發電、替代能源設備、電力輸配網絡、電力供應及冷卻、電網設備、纜線、備用電力、具備較高能源效率的晶片等。

此外，Craig Cameron 指出，近期國際銅價再創歷史新高，背後也來自於 AI 及綠色需求所驅動。相較於傳統燃油車，電動車所需要的銅是傳統燃油車的 4 倍，再生能源發電所需的銅則是傳統發電的 5 倍，由於銅的導電性、延展性和耐用性較佳，是電動車、電網、風力發電設備的關鍵材料。他認為原物料產業在應對氣候變遷上扮演重要角色，未來 25 年鋰、鎳、鋁和銅的需求非常強勁，投資這些關鍵原物料的主要供應商，將受惠長期需求成長，若其積極減少生產過程中的碳排放，將是優先受惠標的。

因應 AI 發展及全球持續朝 2050 年淨零目標邁進，Craig Cameron 點名原物料及半導體產業將扮演關鍵角色，也是基金布局重點。截至 2024 年 4 月底，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金在原物料類股比重達 22.60%、較對應大盤權重 4.28% 顯著加碼：主要持股包括美國鋰礦業者雅保 (Albemarle)、日本住友金屬礦業 (Sumitomo)、智利銅礦商安托法加斯塔 (Antofagasta)、挪威鋁礦商海德魯 (Nork Hydro)；在半導體類股比重達 15.20%、大幅高於對應大盤權重的 8.48%：主要持股包括台積電、美國第一太陽能、美國美光科技、德國英飛凌科技等。