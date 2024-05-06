富蘭克林看好AI和減肥藥雙箭頭為科技生技股長線趨勢續添火力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-06 16:56

近期 AI 概念股表現稍弱，但說 AI 題材已結束是言之過早，另一焦點「減肥藥」則保持強勁動能，領頭羊諾和諾德、禮來均繳出亮眼財報，安進等潛在競爭者也正加速減肥藥領域的投資。展望後市，AI 和減肥藥兩大題材可望持續熱燒，富蘭克林建議佈局科技和生技股，持續參與長線趨勢行情。

富蘭克林高科技基金經理人馬修 ‧ 摩伯格表示，AI 可能是下一個大型技術平台，其重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若 2023 年是硬體建置年，則 2024 年和 2025 年人們的注意力將會轉移到利用 App 和軟體上。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅則樂觀看待 GLP-1 藥物和肥胖治療的前景，同時也看到了 AI 在「藥物探索」上的潛力，相信 AI 和機器學習 (ML) 有機會應用於過去被認為「無藥可治」的領域。

隨 AI 逐漸進入應用階段，未來可望看到愈來愈多企業將 AI 產品與服務「變現」，根據 IDC 的預估，至 2032 年由生成式 AI 產生的營收可望達到 1.3 兆美元，複合年增長率高達 39%。另根據高盛 (4/17) 的預估，預計至 2030 年美國服用減肥藥的肥胖成年人將從目前的約 200 萬人增加到 1500 萬人，這將使減肥藥市場規模從目前約 100 億美元增加到 1000 億美元，因此減肥藥存在龐大商機。

富蘭克林高科技基金著眼於「創新」概念，團隊認為「創新」不會只出現在科技領域，還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域，佈局上聚焦在顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據等五大主題，而富蘭克林坦伯頓生技領航基金則採大小通吃策略，布局產品線多元、營運穩健的大型股外，也持有具題材、爆發力強、可望受惠於併購活動回溫的中小型股。

富蘭克林證券投顧表示，科技股和生技股的波動度通常因聚焦在特定領域而較高，投資人不易抓到其「節奏」，故而可能錯失投資時機，但長期來看，科技股可望持續受益於技術進步與發展，而生技股則擁有人口高齡化以及隨之而來的龐大醫療支出加持，投資人與其單筆投資，不妨以「定期定額」且「長線投資」方式來佈局，一來可持續投資在雙技長期題材，二來也可避免錯過行情或進場在高點的窘境。