富蘭克林25年得獎不中斷 這檔貨幣型基金獲金鑽獎桂冠加持

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-21 17:21

第 27 屆傑出基金金鑽獎今 (21) 日揭曉得獎名單，常勝軍富蘭克林今年再以「富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金」獲得最佳貨幣型基金大獎，締造連續 25 年掄獎不中斷的超前紀錄。

聯準會自 2022 年三月啟動升息循環並於隔年下半年劃下句點，一年多的時間聯準利率從幾近零的水準急劇調升到 5.25%~5.5% 的區間，金融市場這兩年從股債齊跌到雙漲，考驗投資人心臟。然而績效緊貼著聯邦基準利率的美元貨幣型基金是少數能連兩年繳出正報酬，其中富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金更在今年台北金融研究發展基金會主辦的傑出基金金鑽獎贏得「最佳貨幣型基金」的肯定。

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金具備三大優勢，可為資產配置加分。包括基金持有標的信評高、下行風險極低；高利率水準將維持一段時間，將受惠其中；滿足現金入袋的每月配息機制，且是同類型基金唯一。

儘管聯準會停止升息，富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金仍有兩大佈局紅利，一是礙於通膨依然高度黏著，市場預料降息恐延至下半年且次數、幅度都會格外謹慎，利率高掛的情況有機會延續；二是歷史經驗顯示，該基金的配息成果會略微落後反應聯準會升降息週期。

富蘭克林迄今在國內四大基金獎已創下連續 25 年得獎不中斷並累積總得獎數 300 座的里程碑，現階段總代理與可供銷售、顧問服務的基金數也超過百檔，基金類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等，歷年來獲基金獎評選單位諸多肯定。