美股基金今年來吸金逾800億美元 法人看好非必需消費有望輪漲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 20:10

美股歷經 4 月的回檔震盪後，5 月再次上漲創新高，美股基金今年以來吸金超過 800 億美元，是全球投資人最愛的區域冠軍，先機北美股票基金投資團隊 James Murray 表示，北美股市長期仍呈現樂觀跡象，雖然過去主要帶動美股上漲成長的科技產業，股價有偏高的疑慮，但數據顯示北美消費者的需求強勁，預期非必需消費有很大機會成為下一波接替輪漲的產業。

根據 Bloomberg 統計，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日，14 個月的時間內，美股 (S&P 500) 漲幅約為 37%，那斯達克指數漲幅約為 68%，美股七雄 (蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達、亞馬遜及 Meta Platforms) 的漲幅則高達 139%。

許多投資人關心美股或科技產業的未來發展，James Murray 表示，目前來看，我們的投資模型評估，北美市場情緒樂觀，整體考慮到充滿挑戰的經濟背景，這種樂觀情緒的一個原因是高度創新企業持續強勁的運營表現，顯示出在更具挑戰性的經濟背景下，這些企業能夠實現過去的研發成果的盈利能力。

James Murray 指出，我們也看到該地區的風險水平升高，第一個明顯的風險是股價過高，尤其是半導體企業，目前美股股價昂貴，為企業的基本經營績效帶來了巨大壓力，另一個風險是，上漲的股價過度集中在科技產業，美股目前的漲幅，主要是由人工智慧主題所推動的，一旦人工智慧領域的表現令投資人失望的話，則有可能影響美股大幅修正。

James Murray 表示，美股七雄這七家公司的市值加起來接近 12 兆美元，約占 S&P 500 指數的三成，是自 2023 年以來美股的主要上漲動力，但在這七家公司當中，股價也開始出現分歧。其中，漲幅最高的是輝達，自 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 5 月 20 日，漲幅超過 102%，反觀跌幅最深的則是特斯拉，同期間跌幅 34%。

James Murray 表示，目前市場普遍預期今年將有 2 次降息，這意味著市場普遍預期全球經濟前景將放緩，考量到潛在的風險，基金的投資組合中，增持了更安全、能產生現金的技術軟體產業，減持了資本支出較多的半導體產業。

展望美股後市，James Murray 表示，我們對美股的長期表現仍舊看好，舉例來說，在進入經濟週期即將進入更具挑戰性的階段時，美國消費者的表現比預期更加強勁，因此，基金的投資組合開始加碼非必需產業。