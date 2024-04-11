富蘭克林：破解新印度成長方程式 高GDP將轉為企業高獲利

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-11 18:40

印度今年即將迎來五年一次國會大選，4/19 開始直至 6/1，預計將於 6/4 開始計票，富蘭克林投顧表示，印度政府過去幾年推動該國經濟強勁成長，今年度 GDP 成長率在全球大型經濟體中最為強勁，一般預估當前的領導階層、總理莫迪應能輕鬆勝選，繼續總理職務，印度也可望繼續維持經濟高成長榮景。

富蘭克林證券投顧指出，印度經濟成長與企業獲利動能強勁，國會大選後市場不確定性降低可望吸引資金回流，且印度股市近年受惠於穩定的內資資金流入，股市波動程度顯著降低，相當適合投資人納入投資組合進行長期投資，或持續定期定額累積部位。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪 · 拉加表示，歷經過去十年的許多變化、印度幾乎是呈現脫胎換骨的狀態，與中國比較，印度已經不只是新中國概念，在某種意義上應該稱之為新印度，經濟成長動能強勁並轉化為企業獲利，並進一步在資本市場帶來回報。若人民黨如期取得國會大選勝利，預期印度政策改革路線將獲得延續，莫迪已提出 2047 年實現已開發國家地位的願景，並將重點放在繼續實施政策改革以實現這一目標。

印度關鍵的長期趨勢：人口紅利、激勵外資措施、數位轉型、綠能產業

蘇庫瑪 · 拉加進一步表示，印度為全球人口最多也相當年輕，勞動人口將持續成長，人均收入成長、中產與富裕階層崛起，消費擴增與升級預期將是重要發展。為吸引外資，政府努力解決稅負繁雜與支出效率低下問題，Make in India 專案透過與生產連結的激勵計劃，吸引外資製造業的激勵措施在過去幾年展現驚人成果。印度金融滲透率仍低，廣大的金融市場有相當大的成長空間。持續的數位轉型則是關鍵主題，網路普及帶動印度創建數位生態系統潮，線上購物與電商系統正大幅擴張，電動車、再生能源等產業發展方興未艾。

企業獲利成長動能強勁，化解評價過高疑慮

以本益比來看印度市場評價水準似乎偏高，蘇庫瑪 · 拉加認為，印度企業獲利週期強勁，有兩位數的成長動能，雖基於整體經濟強勁成長轉化，而這些企業獲利是股市走勢的基石。