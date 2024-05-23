科技股泡沫化？法人看好AI旋風持續 後市聚焦2大重點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 11:23

全球 AI 浪潮方興未艾，持續帶動美國那斯達克指數創下歷史新高，更帶動 AI 相關概念股表現，然而，科技股漲這麼多，泡沫正在形成嗎？景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，從生成式 AI 的發展進程與商機、及科技股第一季財報表現來看，泡沫化風險相對低。整體來看，科技股評價短期來到中期的中位數，評價合理，仍相對看好科技類股發展。

展望全球科技產業下半年發展，蕭若梅指出有兩大觀察重點， 包括 AI PC、AI Smartphone 等商品的落地化速度，將有助於一般大眾都能體驗到生成式 AI 的功能，也可能進一步促進新的換機潮；另外，電動車產業的落底時間，也是觀察重點之一。

蕭若梅指出，近期科技股震盪主要是對於預期 Fed 升降息步調的不一致，以及適逢科技產品暫時缺乏題材及焦點所帶來的衝擊，但整體趨勢仍持續。

首先從生成式 AI 的發展進程與商機來說，在 2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT，正式拉開生成式 AI 的序幕後，生成式 AI 目前還在初期階段，未來商機有多大？根據 Bloomberg 預測，生成式 AI 市場將由 2022 年的 400 億美元成長到 2032 年 1.3 兆美元，高於整體全球半導體產業。而隨著新應用像 Sora、自駕系統等持續推出，又激發更多的應用創意。今年下半年將著眼 AI PC 和 AI 智慧手機機種的推出。

其次再從已公布的科技股財報表現看，蕭若梅表示，第一季財報季已經步入尾聲，根據 Bloomberg 統計至 2024 年 5 月 22 日的資料顯示，美國已公布財報的 S&P500 企業有超過 79.9% 表現優於預期，其中科技股更有高於 88.7% 的公司表現優於預期，平均表現優於預期 4.88%，在市場對於科技股的預期普遍偏高的背景下還能優於預期，顯示科技股第一季的獲利仍然穩健。