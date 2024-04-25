富蘭克林：Q2貨幣政策恐轉折 等待降息過渡期首選債券資產

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-25 17:34

當前市場仍充斥諸多變數，提升防禦不可缺少債券，富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克 (Paul Varunok) 今(25)日指出，要提高整體資產防禦力，首選債券資產，現階段處於等待降息的過渡期，優先納入複合債券型基金，可靈活調整標的配置及兼顧領息收益。

保羅．維克認為，多項經濟數據顯示美國通膨降速遞緩甚至可能回升，市場對聯準會降息的樂觀值正在消退中，最快今年七月啟動首次降息，至年底前共降息兩次，十年期公債殖利率介於 4.5% 至 4.9% 之間，而鑒於通膨仍高，就業市場依然強勁，也將導致通膨降速呈現停滯。

歷史經驗顯示，1995 年來四次美國聯準會停止升息後，進場投資各類高品質債，雖然長年期債相對受惠於殖利率下滑，卻也伴隨較大的波動風險，因此經風險調整後報酬表現，機構房地產抵押債表現更優於長年期債與存續期相近的公債、投資級債。

富蘭克林投顧分析，第二季起面臨 Fed 貨幣政策轉折，如股市居高回檔震盪、美國總統大選與通膨降速等，宜打造攻守皆備的投資組合，首選債券資產，現處於等待降息的過渡期，優先納入複合債券型基金，可靈活調整標的配置及兼顧領息收益需求，如果對債信評級更要求，不妨加一部分美國政府債 GNMA 基金。

房地產抵押債中，GNMA 是唯一有政府信用擔保具備與美國公債相同的「『高』信用評等 (AA+)」、「長期提供優於美國公債的『高』收益」、「流動性『高』」的三高特質，因此深受主要國家央行青睞。

以日本為例，2018 年以來配置在機構房地產抵押債的比重皆二成以上；中國近兩年的配置也處於歷史高檔，於 8% 左右逐步增加；而台灣配置比重在近兩年有約四成水準，2017 至 2020 年間的多數時間則更有超過五成。