元鈦明日以參考價238元登興櫃 緯創為最大股東

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-15 16:06

液冷散熱解決方案供應商元鈦科技 (7892-TW) 今 (15) 日舉辦興櫃前法說會，將於明 (16) 日以每股 238 元參考價登錄興櫃。而緯創 (3231-TW) 於 2024 年 6 月，斥資 4.9 億元入股元鈦，持股約 24%，為元鈦最大股東。

元鈦董事長陳茂欽(右)、總經理朱佳建(左)。(圖：元鈦提供)

元鈦於 2022 年成立，截至目前實收資本額為 4.69 億元，專注提供液冷散熱系統解決方案及零組件。零組件方面，元鈦自 2023 年起投入水冷板 (Cold Plate)、冷卻分配單元 (CDU)、分歧管 (Manifold)、制冷背門 (Rear Door Heat Exchanger)、氣冷輔助液冷散熱櫃 (Sidecar)、冷卻液 (Coolant) 等產品生產。目前則具教 CDU 與 Sidecar 的研發與生產。

受惠資料中心與 AI 基礎建設需求大幅成長，元鈦在液冷散熱系統解決方案業務上，已取得多家國內外廠商訂單。

緯創除為元鈦最大股東，2025 年 11 月元鈦取得緯創美國子公司 WisLab 超過 2000 萬美元的訂單。董事長陳茂欽說，明年美國市場成長會很快，指出元鈦已成立美國子公司，並以德州為中心加速北美擴張。

元鈦 2025 年上半年營收 2.47 億元，年增 5.51 倍，稅後純益 0.35 億元，每股純益 1.05 元。2025 全年自結營收 9.14 億元，年增 2.16 倍。元鈦指出，受惠 AI 伺服器蓬勃發展，輝達 (NVDA-US) 與 AMD(AMD-US) 持續推出新產品，加上四大 CSP 提高資本支出帶動需求，進一步推升營運表現。