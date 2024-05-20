〈房產〉北市舊宅逾65萬戶全部更新得花380年 新北市更要等千年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-20 09:57

0403 強震後，雙北不約而同推動都更相關政策，但實際執行並沒那麼容易，房仲業者統整內政部資料，盤點大台北地區現存屋齡 30 年以上老屋數量，再以近年平均核發住宅拆除執照件數計算，分別至少得花 380、1133 年才能讓老屋全部更新。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年受惠於政策加持，已加速不少更新效率，惟老屋量體龐大，更受營建成本上漲等因素所困，民眾如不積極參與，等到都更難如登天。

根據內政部統計，台北市 2018-2023 每年平均核發住宅拆照數為 1722 宅，而截至 2023 年第四季為止，北市能符合危老重建條件的屋齡 30 年以上住宅，共近 65.4 萬戶，也就是說，市府要將目前屋齡 30 年以上住宅全數更新，至少得花近 380 年。

徐佳馨分析，自 2017 年頒布《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，北市於隔年的 2018 年起，全市核發的住宅拆除執照數量有明顯增長，甚至 2022-2023 年間，每年都可達拆除 2000 餘棟的高水位，顯示從政策面著手，加上北市高房價為建商提供改建誘因，提高市區都更效率。不過，北市老屋數量多如繁星，加上近年工料雙漲等議題，更增加拆除難度。

另依內政部資料，新北市府 2018-2023 年每年平均拆除 732 戶住宅，全市共近 83 萬戶屋齡 30 年以上老屋，換算後得花近 1133 年，才能將全市老屋更新，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市幅員廣闊，部分蛋白甚至蛋殼區域，因房市表現被開發商認為效益不佳，進場意願低，都更更是難上加難。