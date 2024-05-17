〈房產〉年輕人雙北買房以中山、板橋居首 新板區域去年房貸案都逾2000件

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-17 12:36

年輕族群在選擇雙北定居購屋地點各有差異。房仲業者根據聯徵中心公布的住宅貸款資料，盤點雙北市 2023 年全年各行政區 20-40 歲貸款人的貸款件數，其中，新北市的板橋區及新莊區都有 2000 件以上的貸款，分居雙北市冠、亞軍。

而年輕族群在台北市則由中山區以 812 件貸款成為北市之首。

依 2023 年聯徵中心貸款資料統計，新北市 20-40 歲年輕族群於板橋區共貸款 2248 件，最受青睞。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區人口、戶數皆為新北之最，新北市政府也坐落於此，且又銜接雙北高含金量捷運板南線，擁有四鐵共構的交通樞紐地位。不僅如此，當地匯集了大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，吸引眾多消費者於當地買房。板橋區一直也是新北房市交易熱區，因此，板橋成為雙北年輕族群最受歡迎的區域毫不意外。

而新莊區房市也十分火熱，2023 年輕族群共貸款 2146 件，僅小幅落後板橋區。陳金萍說明，新莊區擁有便捷的交通機能，包括台一線高架、台 65 線、台 64 線及國道一號，南來北往相當便利，且具備三線捷運優勢，機場捷運、環狀線與中和新蘆線經過，不論是連接板橋、中和或是通勤台北市都相當方便，生活機能也無可挑剔，除了有新莊舊市區、輔大周邊、雙鳳迴龍生活圈和鴻金寶商圈等都是當地發展成熟的區域外，宏匯廣場也逐漸成為當地人休憩的好去處。再加上 2023 年新莊區平均單價每坪僅需 42.6 萬元，相較於板橋、中永和、三重的房價更加親民實惠，因此新莊區成為年輕人的熱門購屋區域之一。

至於台北市，中山區小宅、低總價優勢，吸引年輕族群目光，2023 年 20-40 歲購屋族群共貸款 812 件，奪北市之冠。陳金萍指出，中山區為台北市早期開發之區域，擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動以及完善的生活機能等優勢，吸引眾多人口居住；近年來建商看準商機，在當地興建許多小宅、套房產品，小坪數、低總價的大樓住宅，購屋負擔相對輕鬆，吸引不少年輕、首購族群卡位台北市門牌。而聯徵中心的貸款數據也能印證這樣的趨勢，中山區的平均建物移轉面積為 25.4 坪，比台北市平均小了 7.3 坪；若再從建物類別分析，中山區有高達 19% 的成交物件屬於套房產品，比台北市平均多出 11 個百分點。