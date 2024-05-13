〈房產〉4月房地合一稅年增翻倍創同期新高 新北連兩月超車台中

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-13 11:53

受到房市交易熱絡帶動，全台的房地合一稅收也跟著翻揚，依財政部最新公告 4 月個人房地合一稅收達 52.3 億元，年增率高達 129%，同時也是房地合一稅上路以來歷年 4 月的同期新高，其中北台灣房市交易表現暢旺，新北市已經連續兩個月超車台中市，成為繳稅王。

統計顯示，4 月全國個人房地合一稅收 52.3 億元，年增率高達 129%，顯示農曆年後房市交易狀況暢旺，買氣明顯優於去年同期，至於區域房地合一稅收表現，4 月個人房地合一稅收王是新北市，房地合一個人稅收 10.2 億元，年增率 125%，年增率最高的是桃園市，4 月個人房地合一稅收 6.4 億元，年增達到 2 倍，台北市稅收 6.3 億元，年增率也達到 194%。