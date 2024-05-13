〈房產〉4月房地合一稅年增翻倍創同期新高 新北連兩月超車台中
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-13 11:53
受到房市交易熱絡帶動，全台的房地合一稅收也跟著翻揚，依財政部最新公告 4 月個人房地合一稅收達 52.3 億元，年增率高達 129%，同時也是房地合一稅上路以來歷年 4 月的同期新高，其中北台灣房市交易表現暢旺，新北市已經連續兩個月超車台中市，成為繳稅王。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，先前雙北市以外地區房價漲得比較快，最近半年也輪到北部地區買氣大幅增溫，因此統計房地合一稅收可以發現，北部地區的房地合一稅收年增率都明顯超過中南部地區。
統計顯示，4 月全國個人房地合一稅收 52.3 億元，年增率高達 129%，顯示農曆年後房市交易狀況暢旺，買氣明顯優於去年同期，至於區域房地合一稅收表現，4 月個人房地合一稅收王是新北市，房地合一個人稅收 10.2 億元，年增率 125%，年增率最高的是桃園市，4 月個人房地合一稅收 6.4 億元，年增達到 2 倍，台北市稅收 6.3 億元，年增率也達到 194%。
稅收第二高的是台中市的 9.2 億元，年增 127%，南台灣地區台南市稅收 3.1 億元，年增 50%，高雄 7.2 億元稅收年增 123%。曾敬德表示，房地合一稅收增加，一方面適用房地合一稅的物件數變多，一方面則是房價出現大幅上揚，一旦出售可能就有高額的房地合一稅賦，建議 2016 年後買進的屋主，應該做好相關的節稅規劃，未來出售時才能夠聰明且合法節稅。
- 澳洲房租連16月漲！線上說明會報名搶先機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇