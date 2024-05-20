〈房產〉全台預售市場井噴Q1交易件數倍增交易突破5000億元登巔峰

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-20 12:42

市場資金充沛推升 2024 年第一季預售屋市場大爆發，房仲業者統計近五季七大都會區以及全台的預售市場表現，2024 年第一季全台交易量較去年同期成長超過 1 倍、總銷金額成長 124.8%。其中高雄市預售表現最為突出，今年首季交易量較 2023 年同期成長近 2 倍，總銷金額的年增幅更達到驚人的 238.8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023 年台灣的整體經濟環境走向復甦，帶動房市穩健成長。雖然 2023 年 7 月上路的《平均地權條例》限制預售屋換約轉售，使得預售交易量在 2023 年第三季出現下滑，但 2023 年 Q4 國內經濟復甦明顯，台股持續攀升，景氣對策燈號亮出黃藍燈，民眾消費、購屋信心回溫，又適逢年底購屋旺季，進一步催動市場買氣，使預售交易顯著成長，2023 年第四季預售交易量旋即重返 3 萬件大關。

2024 年台灣經濟復甦力道持續增強，景氣對策燈號連 3 顆綠燈，股市站穩 2 萬點，市場資金充沛。亮眼的經濟數據也催動預售市場活絡，使 2024 年首季交易量續站 3 萬件。陳金萍指出，細看七大都會區的預售表現，可以觀察到許多縣市的預售屋交易量在今年首季都出現了超過 100% 的年增長。

陳金萍表示，雖然民眾的房價負擔能力未明顯成長，但在熱絡的市場氛圍下，依舊帶動房價的漲幅，許多縣市的預售屋平均總價已出現雙位數的漲幅。交易量和房價的雙雙成長下，也猛烈推升預售市場總銷金額。數據顯示，2024 年第一 季全台預售市場的總銷金額突破 5000 億元大關，創下歷史新高，增幅高達 124.8%。在七大都會區中，台北、新北、新竹縣市、台中、高雄預售市場的總銷金額都出現 100% 以上的成長幅度。

比較七大都會區的預售市場數據，高雄市的表現最狂。2023 年首季預售交易件數為 1,478 件，之後逐季成長，到了 2024 年第一季，高雄預售市場迎來爆發式的躍升，交易件數高達 4421 件，較 2023 年同期成長 199.1%。

至於高雄市預售市場總銷金額近五季的變化，也呈現類似的成長曲線。2024 年 Q1 預售屋總銷金額更衝上 566.1 億元，較去年同期成長 238.8%！光是今年第一季，高雄市預售市場總銷金額就已經達到 2023 全年度 1110.9 億元的 51%。