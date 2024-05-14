〈房產〉房市仍受台灣央行升息牽制 首季法拍移轉量走揚

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 11:03

台灣央行自 2022 年以來的啟動升息循環，也讓全台房屋法拍數量出現波動。房仲業者彙整內政部資料，全台今年首季法拍移轉量達 902 棟，與去年同期相比出現 10.5% 漲幅，其中以新北市達 194 棟位居六都冠軍。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，法拍量與房市買氣、升息等因素關係密不可分，雖說量體出現成長，不過數據仍是自 2016 年以來同期次低，顯示整體房市走向穩健。

根據內政部數據，2024 年第一季全台法拍移轉量共達 902 棟，且較 2023 年同期成長約一成。徐佳馨分析，國內法拍量出現增加，主要有二大原因，一是自 2022 年以來進入升息循環，尤其 3 月央行再度升息，令部分購屋人負擔加重；二是去年下半年開始，房市受限於《平均地權條例》修法等因素衝擊，價格雖呈穩漲，但買氣趨冷不少，如部分購屋人由於房貸負擔加重，又找不到「接盤俠」，就可能讓愛屋淪落法拍市場。

另分析財政部數據，全台六都與去年同期相比，法拍移轉量大都下降，但新北市首季出現 194 棟法拍移轉量，年漲幅達 68.7%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市重劃區議題濃厚，吸引大批建商搶進推案，不過其中不少產品主打首購，年輕族群承貸能力較顯不足，一旦遇市場波動，較易受刺激造成法拍量體增加。