〈房產〉坪價50萬元以下的「房市潛力股」 桃園龜山年漲16.8%居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 12:20

全台房價快速走高同時，房仲 業者透過實價登錄資訊，篩選七大都會區近一年房屋平均單價在 50 萬元以下，房價年漲幅前 10 名行政區。其中，以桃園市龜山區以漲幅 16.8% 居冠，而新北市共有 4 行政區上榜。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，隨著近幾年中央、地方政府積極推動各地區均衡發展，以往相對偏遠的區域不僅交通、公共建設逐漸完善，同時也因為基期較低的價格磁吸人口進駐，當地需求、房價出現明顯走揚，成為房市中的「潛力股」。其中，桃園市龜山區以 16.8% 的漲幅，成為七大都會區房屋平均單價 50 萬元內漲幅第一的行政區。

陳金萍指出，龜山區地理位置優越，因為緊鄰新北市，成為許多「脫北族」的首選地區之一，而近年來 A7 重劃區討論度居高不下，也成功帶動當地房市表現。陳金萍說明，A7 重劃區鄰近新北市林口區，兩邊可說是享有共同生活圈，加上機捷通車後大大節省了來往雙北的時間，而規劃整齊的街道、嶄新的房屋也是一大加分項，吸引許多首購或換屋族入主。

而桃園市楊梅區漲幅 13.8% 位居第二，2024 年第一季住宅單價 18.2 萬元，1 字頭房價是此次統計中房價最親民的行政區。陳金萍表示，楊梅區擁有四座火車站，北上南下皆很便利，對外也有多條交流道，交通機能完善，加上目前 1 字頭的房價，吸引了大批願意「以時間換取價格」的民眾進駐，因房價基期較低，也讓漲勢相對明顯。

在此次統計中，新北市共有 4 個行政區上榜，分別是林口區、汐止區、三重區以及新莊區。其中又以林口區漲幅 12% 最大。

陳金萍表示，林口區、汐止區過去因地理位置較為偏僻，交通建設尚未到位，買氣不如蛋黃區熱絡，但近幾年來隨著區域發展快速，交通建設逐漸完善，加上「比價效應」效應發酵，逐漸受到首購、小資族的青睞。林口區第一季房價較去年同期上漲 12.0%，汐止區則有 10.5% 的漲幅。陳金萍補充，汐止區未來還有基隆捷運與捷運汐東段的開發，為當地房市再添一大利多，後市可期。