〈房產〉全台自助洗衣店5年翻倍增 台南家數及銷售額成長逾3倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 11:13

小宅化的效應顯現，有不少消費者逐漸依賴自助洗衣店，也讓該店數量顯著增長。住商機構彙整財政部統計，全台 2023 年共 2815 家自助洗衣店，5 年來翻倍成長，並創歷史新高。

其中，以台南成長最驚人，家數、銷售額 5 年成長逾 3 倍。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年家戶結構小宅化，讓此類家政服務店家頗為興盛。

根據財政部統計，2023 年全台洗衣業共達 7254 家，其中自助洗衣店從 2018 年的 1399 家，近 5 年成長至 2815 家，漲幅高達 101.2%，占整體洗衣市場比重也從 2018 年的 22% 增加至 39%。而傳統洗衣店、乾洗店等其他洗衣服務店家，5 年來家數下滑 458 家，顯示國內洗衣業日漸轉型成為趨勢。

徐佳馨分析，受少子化、老年化等因素衝擊，國內家庭結構與房市逐漸小宅化，而若居住環境狹窄或沒有完整洗衣環境，便利且快速的自助洗衣店，自然成為小家庭、單身、學生及租屋族解決洗衣難題的救星，在需求推升之下，自然讓市場規模大幅擴大。除市場剛需之外，自助洗衣店免去人事成本，吸引各方投資族群挹注，讓此業種持續於全台擴大經營。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，自助洗衣店不需要碩大店面空間，且多進駐住宅區，租金負擔相較市區、商圈店面來得輕鬆；此外，該店種僅需聘請打掃人員，也沒有存貨滯銷問題，也省去應付供應商成本，整體而言，有低租金、低人力、營業單純等優勢，惟有高機器成本、高水電成本、易有同業競爭等抗性，但在近期市場需求挹注之下，又有不少加盟體系成型推升，讓自助洗衣店成為不少人創業選項之一。

細看財政部數據，2023 年全台自助洗店有 7 成 2 都位於六都等都會區，並以台中 413 家、桃園 368 家分居冠亞軍；其中，台南市雖說自助洗衣店家數在六都中僅勝過北市，不過其家數、銷售額在 5 年內相繼成長 332.4、347.5%，兩者漲幅都位居六都冠軍。