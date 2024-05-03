交易員紛紛逃離 可可期貨延續創紀錄跌勢

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-03 00:20

由於流動性枯竭和買家不願購買可可豆，可可價格再次下跌，延續一周的極端波動。紐約可可期貨周四 (2 日) 一度下跌 9.3%，至 3 月中旬以來新低，隨後收復部分失地，目前價格比兩周前創下的歷史新高低約 30%。

由於交易員維持部位的成本上升，流動性緊縮顛覆市場，市場走勢也變得更加不穩定。另一方面，西非可可歉收讓全牛面臨第三年可可豆短缺，近幾個月來可可價格迅速飆漲，不僅提高巧克力成本，也給企業和貿易商帶來龐大壓力，他們一邊爭相獲得可可豆，一邊又擔心在動盪的市場中蒙受損失。

根據外媒日前報導，現金短缺正在迫使交易商延遲從大型生產商購買可可。購買更多的實質可可將需要他們在期貨市場上對沖其購買量，就像波動性的飆升迫使他們投入更多的資金來支付追加保證金一樣。

Hightower Report 表示：「有跡象表明，商業公司將部分西非可可採購推遲到下一季，這給可可市場帶來了壓力。」上個月接近每噸 1.2 萬美元的期貨自那以來已跌至 7,500 美元附近，這可能會讓買家鬆一口氣。

目前，市場正在努力應對交易的停滯。可可價格今年的瘋狂上漲，意味著交易員必須拿出更多資金來支付追加保證金，迫使他們平倉。外媒彙編的交易所數據顯示，紐約可可的未平倉合約總數已降至 2011 年以來的最低水準。

Tropical research Services 研究主管 Steve Wateridge 表示：「市場缺乏流動性，交易寥寥幾手就能讓市場走向一個方向。我們了解當前作物的情況，但下一季仍存在不確定性。」

有跡象表明，供應狀況可能有所改善。西非的降雨可能有助於即將到來的中期收穫，象牙海岸和迦納已經提高了支付給農民的價格，以吸引更多的可可豆回到市場。

其他市場方面，咖啡市場也出現了大幅下跌，羅布斯塔咖啡期貨在倫敦的跌幅高達 7.9%。根據 2008 年以來的數據，上月底的價格達到了新高。

Sucden Financial 的軟商品經紀人 Alex Boughton 周四在一份報告中說：「投機者正在退出部位，此舉替商業部門提供了一個參與的機會。」