美上周初領失業金人數報20.8萬人 徘徊歷史低點

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 23:10

美國勞工部周四 (2 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數穩定維持在低點，顯示就業市場仍相當吃緊，預料將在第二季繼續支持經濟成長。

上周初領失業金人數穩定維持在低點，就業市場仍相當吃緊。(圖：ZeroHedge)

截至 4 月 27 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.8 萬人，低於市場預期的 21.2 萬人，與前值持平，上周初領失業金人數自 20.7 萬上修 1 千人至 20.8 萬人，4 周移動平均值報 21 萬人。

4 周移動平均值報 21 萬人。(圖：ZeroHedge)

截至 4 月 20 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 177.4 萬人，低於市場預期的 180 萬人，與前值持平，上周續領失業金人數自 178.1 萬下修 7 千人至 177.4 萬人，4 周移動平均值報 178.875 萬人，創今年以來新低。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

DOL 報告顯示，美國 53 個州和地區中有 36 個州的初領失業金人數下降，其他 17 個州的申請人數有所上升，但增幅很小。裁員和失業申請通常在經濟衰退前開始穩定上升，但沒有跡象表明這種情況會發生。

勞動力的持續短缺使得企業不願裁員，尤其是在經濟加速成長、企業需要更多幫助的情況下。這給了美國人繼續消費和支撐經濟的信心。