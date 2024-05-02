〈美股早盤〉Fed升息擔憂緩解 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 21:40

美股主要指數周四 (2 日) 開高，此前美國央行宣布維持利率不變，緩解可能升息擔憂，接下來市場將把焦點轉向蘋果等公司財報。

截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 1.6%。

聯準會 (Fed) 宣布維持利率不變，宣布將於 6 月放慢縮表，會議聲明和 Fed 主席鮑爾講話後，市場鬆了一口氣。鮑爾既沒有漠視通膨風險，但也沒有「過度反應」。一方面，鮑爾承認，取得降息所需信心的時間可能比先前預期的更長，但並沒有否認年內降息的可能性。另一方面，在面對「再升息」的討論時，其稱為「不太可能」，強調政策主要關注保持利率的時間而非水平。

丹麥銀行表示，Fed 維持利率不變，符合預期。鮑爾則沒有提供有關政策前景的新線索，但強調央行繼續認為其政策對需求具有限制性作用。該行認為，Fed 應從 6 月開始，2024 年進行 3 次 1 碼 (25 個基點) 的降息。

美股可望結束連續兩天的跌勢，「美股七雄」(Magnificent Seven)大型股的所有成份股都走高。華爾街分析師預估，蘋果 (AAPL-US) 將繼 Alphabet Inc. 和 Meta Platforms Inc.(META-US)等大型科技公司之後宣布回購股票，而且任何與人工智慧 (AI) 功能相關的新聞都可能帶來額外提振。

4 月非農就業數據周五公布之前，周四的數據顯示，隨著生產力成長放緩，美國第一季單位勞動成本創下一年來最大漲幅，這可能加劇通膨居高不下的風險。經濟學家預估，非農業就業人數將增加 24 萬人，有望寫下自去年 11 月以來的最低增速。

截至台北時間周四（2 日）21 時許：

焦點個股：

派樂騰 (PTON-US) 早盤股價上漲 10.09%，至每股 3.54 美元

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton Interactive Inc.) 周四美股盤前公布 2024 會計年度第三季黯淡財報，與此同時還宣布重磅人事異動消息，該公司執行長麥卡錫 (Barry McCarthy) 將辭職並且打算在全球裁員約 15%，以提振低迷的營運成長。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 6.85%，至每股 119.09 美元

莫德納 (Moderna) 周四公布第一季虧損小於預期，因為該公司削減成本的努力得到落實，且其唯一商用產品新冠疫苗的銷量超出預期。根據 LSEG 對分析師的調查，莫德納第一季營收報 1.67 億美元，高於預期的 9750 萬美元、每股虧損 3.07 美元，低於預期虧損 3.58 美元。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.49%，至每股 164.66 美元

美國政府將於周四在針對 Alphabet 旗下 Google 的反壟斷案件結案陳詞，結束對這家線上搜索龍頭企業被指控違反法律以保持領先地位的審判。美國政府在去年 9 月 12 日開始的審判中對谷歌進行了猛烈抨擊，指稱谷歌是壟斷者，非法濫用權力以謀取利潤。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q1 勞動生產力季增年率報 0.3%，預期 0.8%，前值 3.5%

美國 Q1 單位單位勞動力成本季增年率報 4.7%，預期 3.6%，前值 0.4%

美國上周初領失業金人數報 20.8 萬，預期 21.2 萬，前值 20.8 萬

美國上周續領失業金人數報 177.4 萬，預期 180 萬，前值 177.4 萬

美國 3 月耐久財訂單月增率修正值預期 2.6%，前值 2.6%

美國 3 月工廠訂單月增率預期 1.6%，前值 1.4%

華爾街分析：

從歷史數據來看，美國股市在 5 月的交易中大多走低，標普 500 指數在今年 4 月累積跌幅超 4%，在周三收跌 0.34%。