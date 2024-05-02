〈財報〉派樂騰宣布執行長將辭職 全球裁員15%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 21:00

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton Interactive Inc.) 周四 (2 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季黯淡財報，與此同時還宣布重磅人事異動消息，該公司執行長麥卡錫 (Barry McCarthy) 將辭職並且打算在全球裁員約 15%，以提振低迷的營運成長。

該公司周四在一份聲明中表示，董事會將繼續尋找適合的執行長繼任者，在這之前，董事會主席 Karen Boone 和董事 Chris Bruzzo 將一起擔任聯合執行長。

另外，派樂騰還宣布一項新的重組計畫，以減少超過 2 億美元的年度開支。作為重組激化的一部分，該公司將繼續減少其零售展廳的足跡而且打算在全球範圍內裁員約 400 人，即 15% 的員工。

另外派樂騰還說：「我們注意到債務到期的時間，這些債務包括可轉換票據和定期貸款，我們知道股東也在考慮這一點。」

至於財報方面，派樂騰第三季 (截至 3/31) 營收報 7.177 億美元，不僅低於去年同期的 7.489 億美元，也不及分析師預估的 7.21 億美元；該季淨損收窄至 1.673 億美元，合每股虧 0.45 美元，高於分析師預估的每股虧損 0.36 美元，去年同期為虧損 2.759 億美元或每股虧 0.79 美元。

值得注意的是，派樂騰上季稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 報 580 萬美元，優於分析師預估的虧損 2,400 萬美元，去年同期則虧損 1,870 萬美元。另外其該季自由現金流為 860 萬美元，自先前兩季的負值轉正。

展望未來，派樂騰預估 2024 會計年度 (截至今年 6/30) 全年營收介在 26.75 億至 27.7 億美元，略低於分析師預估的 27.06 億美元、全年 EBITDA 將出現 500 萬至 2,000 萬美元的虧損，小於分析師預估的 6,400 萬美元虧損。

其他預測方面，派樂騰預估本會計年度將有 296 萬至 298 萬的線上健身用戶，低於此前預估的 301 萬。對此該公司表示，這一預測反映當前需求趨勢和季節性下滑的預測，更新了器材銷售展望。