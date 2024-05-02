〈財報〉派樂騰宣布執行長將辭職 全球裁員15%
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 21:00
美國健身器材公司派樂騰 (Peloton Interactive Inc.) 周四 (2 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季黯淡財報，與此同時還宣布重磅人事異動消息，該公司執行長麥卡錫 (Barry McCarthy) 將辭職並且打算在全球裁員約 15%，以提振低迷的營運成長。
儘管派樂騰 (PTON-US) 上季財報表現不佳，但營運重組計畫提振投資人信心，美開盤前股價大漲 13.04%，每股暫報 3.64 美元。
該公司周四在一份聲明中表示，董事會將繼續尋找適合的執行長繼任者，在這之前，董事會主席 Karen Boone 和董事 Chris Bruzzo 將一起擔任聯合執行長。
另外，派樂騰還宣布一項新的重組計畫，以減少超過 2 億美元的年度開支。作為重組激化的一部分，該公司將繼續減少其零售展廳的足跡而且打算在全球範圍內裁員約 400 人，即 15% 的員工。
派樂騰在聲明中表示：「削減成本的目的是讓我們的成本結構與目前的業務規模一致，並讓公司能產生持續且有意義的自由現金流。」該公司表示目前正在與摩根大通 (JPM-US)、高盛(GS-US) 等銀行密切合作，制定在融資策略。
另外派樂騰還說：「我們注意到債務到期的時間，這些債務包括可轉換票據和定期貸款，我們知道股東也在考慮這一點。」
至於財報方面，派樂騰第三季 (截至 3/31) 營收報 7.177 億美元，不僅低於去年同期的 7.489 億美元，也不及分析師預估的 7.21 億美元；該季淨損收窄至 1.673 億美元，合每股虧 0.45 美元，高於分析師預估的每股虧損 0.36 美元，去年同期為虧損 2.759 億美元或每股虧 0.79 美元。
值得注意的是，派樂騰上季稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 報 580 萬美元，優於分析師預估的虧損 2,400 萬美元，去年同期則虧損 1,870 萬美元。另外其該季自由現金流為 860 萬美元，自先前兩季的負值轉正。
展望未來，派樂騰預估 2024 會計年度 (截至今年 6/30) 全年營收介在 26.75 億至 27.7 億美元，略低於分析師預估的 27.06 億美元、全年 EBITDA 將出現 500 萬至 2,000 萬美元的虧損，小於分析師預估的 6,400 萬美元虧損。
其他預測方面，派樂騰預估本會計年度將有 296 萬至 298 萬的線上健身用戶，低於此前預估的 301 萬。對此該公司表示，這一預測反映當前需求趨勢和季節性下滑的預測，更新了器材銷售展望。
儘管本季財報、全年財測都表現不佳，但派樂騰仍表示計畫繼續縮減其零售展廳的規模、改善打入國際市場的方式，讓策略更具針對性、更有效率，同時強調目前沒有任何退出國際市場的計畫。
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