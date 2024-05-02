美Q1單位勞動力成本創一年來最大增幅 通膨居高不下風險大

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 22:20

美國勞工部 (DOL) 周四 (2 日) 公布最新數據顯示，由於美國第一季勞動生產力成長放緩，該季單位勞動力成本增幅創一年來最大，可能加劇通膨居高不下風險。

具體來看，美國第一季勞動生產力 (即非農企業員工每小時產值) 折合年率初值報 0.3%，遠低於經濟學家預期的 0.8%，也不及去年第四季上修後的 3.5%。

美國第一季勞動生產力遠低於經濟學家預期。(圖：ZeroHedge)

另外第一季單位勞動力成本 (即企業替生產一單位產值而支付給員工的成本) 折合年率初值升至 4.7%，遠高經濟學家預期的 3.6%，也遠遠高於去年第四季的 0.4%；按季來看成長 0.4%。在去年下半年小幅成長後，該數據再度大幅成長。

第一季單位勞動力成本創一年來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

近年來，美國勞動生產力通常在第一季大幅上升，不過在隨後的幾季往往會有所緩和。儘管每季生產力數據相當不穩定，但持續放緩將成為聯準會 (Fed) 對抗通膨的又一障礙。由於預料利率將在一段時間內維持 20 年來高處，企業設備投資可能會繼續成為整體經濟成長的疲軟因素。

DOL 公布的這份報告證實其他數據顯示第一季國內生產毛額 (GDP) 降溫，而單位勞動力成本則創下一年來最大漲幅。因此事實證明通膨頑強，支撐 Fed 轉向更強硬的立場，這將讓利率在比預期更長的時間內保持在較高水平。

報告還顯示，第一季勞動生產力較去年第四季成長 1.3%，這是自近兩年前的下滑以來的最小增幅，而工作時間增加了 1%。因此，時薪較上一季成長了 5%，為近一年來的最高水準。