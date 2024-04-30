交易員離場放大價格波動 可可價格一度暴跌17%

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 01:30

紐約和倫敦的可可期貨周一 (29 日) 一度暴跌近 17%，因為更高的保證金要求和對歷史性危機的不確定性使交易員撤出市場，造成了價格的劇烈波動。

在紐約市場，最活躍的可可合約一度跌至每噸 8,800 美元，不僅延續上周的跌勢，也是自 1960 年以來最大的單日跌幅，市場已經進入修正，期貨價格較 4 月 19 日創下的紀錄高點下跌了約 25%。截稿前，紐約可可期貨跌幅略為收窄制約 15% 左右，報每噸 8,967 美元。

倫敦可可期貨價格也走跌，此前洲際交易所集團 (Intercontinental Exchange Inc.) 上周四表示，將提高交易基準倫敦可可期貨的抵押品要求，這意味著今年保證金率躍升 5 倍多。截稿前，倫敦可可期貨下跌 8.82%，報每噸 8,611 英鎊。

根據外媒彙編的數據顯示，未交割合約數量持續下降，紐約的未平倉合約總量接近 10 多年來的最低水準。

StoneX 分析師 Leonardo Rossetti 表示，交易保證金要求的提高和未交割合約數量的大幅減少「替趨勢逆轉開闢了更多空間，參與者減少能夠推動更劇烈的波動」。

由於西非種植區的降雨可能為該地區即將到來的中期收穫帶來一些好處，豆類供應可能會得到一些緩解。嚴重的短缺導致本季市場連續第三年出現短缺，儘管遠遠無法解決這個問題，但天氣變濕加劇新的看漲事件缺乏，因為基金經理人繼續削減淨多頭部位。