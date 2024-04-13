Fed不急著降息、避險需求提升 美元有望創18個月來最大單周漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-13 01:40



有報導傳出伊朗最快周六 (13 日) 對以色列的政府目標發動直接、前所未有的攻擊後，推動美元與美債周五 (12 日) 大漲，其中美元有望創下一年半以來最大單周漲幅。

由於美元的避險地位和美國高於預期的通膨數據，彭博美元指數自周一開盤以來大漲月 1.3%，有望創下自 2022 年 9 月以來最大單周漲幅。

除了潛在的戰爭因素外，另一支撐美元走強的原因是，本周三美國消費者物價指數 (CPI) 超預期成長，導致交換利率市場交易元扭轉近期美國聯準會 (Fed) 可能降息預期，預估最快降息可能要等到 9 月左右，而且只會降息兩次，每次幅度為 1 碼(25 個基點)。

值得注意的是，Fed 貨幣政策前景與歐洲央行 (ECB) 等其他全球貨幣當局的分歧越來越大。ECB 本周暗示，在通膨報告走軟之際，最快可能在 6 月進行首次降息。

Ned Davis Research 首席經濟學家 Alejandra Grindal 表示：「至少就目前而言，從這些指標來看美元可能會繼續走強。根據我們目前了解的情況，Fed 不會成為首個採取行動的主要央行可能性越來越大。」Grindal 也指出，從歷史上來看，當其他主要央行率先採取行動時，美元就會走強。

與此同時，歐元對美元匯率跌至去年 11 月以來新低，重新引發歐元兌美元是否可能達到平價的討論。瑞典克朗和澳幣等兌風險敏感的貨幣跌幅均超過 1%。另外，避險貨幣之一日元則成為 10 國集團 (G10) 或新興市場貨幣中唯一兌美元大幅升值的貨幣。