〈財報〉貝萊德上季獲利猛增 資產管理規模觸及10.5兆美元新高紀錄

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 20:48

全球資產管理巨擘貝萊德 (BlackRock) 周五 (12 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，由於全球股市反彈提高投資諮詢和管理費用，提振獲利增近四成，該季資產管理規模 (AUM) 達到創紀錄的 10.47 兆美元。上季財報佳績提振貝萊德周五盤前股價一度漲逾 2%。

全球股市在今年第一季反彈，因為市場愈發期待全球主要央行不再收緊貨幣政策，很快轉向降息，導致資產管理規模激增。貝萊德第一季 (截至 3/31) 資產管理規模較去年同期成長 15%，而投資諮詢和管理費用 (主要收入來源) 成長近 8.8%，至 36.3 億美元。

然而，貝萊德今年首季資金淨流入總額從去年同期的 1,100 億美元降至 570 億美元，原因是客戶在重新投入風險資產前都持觀望態度，等待主要央行降息周期開始。分析師預估，在開始降息後，資產管理產業的資金流動將重新加速，將刺激目前處在觀望的資金流入風險資產。

根據財報，貝萊德第一季營收年增 11% 至 47.3 億美元，高於華爾街分析師預估的 46.6 億美元、淨利年增 36% 至 15.7 億美元，合每股獲利 10.48 美元，經調整後每股獲利報 9.81 美元，高於分析師預期的 9.40 美元。

該行首季基本管理費 (與基金業績無關的管理費) 年增約 8% 至 38 億美元左右、積極型管理基金的葉金費幾乎成長三倍至 2.04 億美元。值得注意的是，貝萊德的比特幣現貨 ETF 自 1 月推出以來，截至本周四，該基金已吸引約 190 億美元的淨資產。