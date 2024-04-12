美4月密大消費者信心指數初值降至77.9 長、短通膨預期雙雙攀升

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 23:35

密西根大學周五 (12 日) 公布初步調查顯示，4 月消費者信心指數降幅大於預期，同時消費者對長、短通膨預期均有所攀升，凸顯美國民眾對高物價的失望。

具體來看，4 月密大消費者信心指數初值自 3 月 2021 年中期以來新高的 79.4 大幅降至 77.9，也不及經濟學家預期的 79.0。消費者信心下降的同時，汽油價格也在上漲，目前處於六個月高點，而本周公布的數據顯示，通膨難以控制。價格上漲和借貸成本飆升讓消費者信心遠低於新冠疫情前的水準。

4 月密大消費者信心指數初值大幅降至 77.9，遠低預期。(圖：ZeroHedge)

至於備受矚目的通膨預期，消費者 4 月對未來一年通膨預期初值升至 3.1%，創今年迄今新高，高於經濟學家預期與前值的 2.9%；未來五至十年通膨預期初值也升至 3.0%，創 5 個月新高，遠超經濟學家預期與前值的 2.8%。

密大調查顯示，4 月消費者對長、短通膨預期均有所成長。(圖：ZeroHedge)

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示：「通膨預期的上升幅度足夠溫和，消費者似乎並不擔心高通膨會捲土重來。然而，儘管消費者充分意識到自 2022 年以來通貨膨脹率已經大幅下降，但他們對目前通膨降溫的速度並不滿意。」

其他數據方面，4 月現況指數初值報 79.3，遠低經濟學家預期的 82.2，也低於前值的 82.5，今年以來新低；同月預期指數自前值的 77.4 降至 77.0，低於市場預期的 77.6，寫下 4 個月新低。消費者對對耐久財 (耐用品) 購買狀況的看法有所緩和，其中略高比例受訪人數提到，高物價是汽車和耐久財購買環境差的原因。

密大的調查數據還顯示，將生活水準降低歸咎於高物價的消費者比例從 3 月的 33% 上升至本月的 39%。