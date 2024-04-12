美銀警告：目前價格走勢是泡沫化典型特徵

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 19:47

這種不尋常的價格波動與人們押注利率將在更長時間內保持在較高水準，同時經濟成長保持強勁—即所謂的「不著陸」情景—是一致的。但以 Michael Hartnett 為首的美銀策略師在報告中寫道，儘管這種說法「確實很流行」，但也存在通膨上升和資本成本上升的風險。

Hartnett 認為，這種價格走勢是「典型的泡沫市場」​，他將其與 1999 年科技泡沫之前的時期進行比較，指出目前的情況意味著投資人應該賣出債券和美元，買進那斯達克股票以及黃金、大宗商品和加密貨幣等通膨避險工具。

儘管美國聯準會 (Fed) 官員態度轉向鷹派，但股市近幾周仍保持彈性。債券市場目前預估，到今年底將有一到兩次降息，而僅僅三個月前就有 6 次降息，但標普 500 指數和那斯達克 100 指數仍徘徊在歷史高點附近。