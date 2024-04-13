〈紐約匯市〉美元指數登5個月高點 單周升幅為1年半來最大

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-13 05:47

中東地緣政治緊張局勢帶動避險需求，加上美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行間的貨幣政策分歧加劇，周五 (12 日) 帶動美元指數升至 11 月以來新高，且單周漲幅為一年半來最大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升近 0.7%，報 106.01，周線升 1.6%，為 2022 年 9 月以來最大單周漲幅。

在伊朗駐敘利亞大使館上周遭遇空襲，導致人員傷亡後，伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 指控以色列為本次攻擊事件的元兇，認為以色列必須因此受到懲罰。外媒報導指出，以色列正在為伊朗的攻擊行動做準備，衝突恐進一步升溫。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示：「一系列因素正在推動美元走強：地緣政治風險增加、美國通膨方面的鷹派數據，以及上周的強勁就業報告。尤其地緣政治風險加劇了市場波動。」

與此同時，在歐洲央行 (ECB) 表示可能很快就會降息後，歐元貶至五個月低點。另一方面，市場預期 Fed 在今年稍晚前將把利率維持在較高水平。

近期美國就業和通膨等經濟數據，令市場對 Fed 降息的預期再次降溫。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，對 6 月至少降息 1 碼的預期已從一周前的 50.8% 降至 26%。美國利率期貨反映 9 月首次降息的機率為 77%。

對利率預期的差異，令美國和德國歐元區債券殖利率差距觸及 2019 年以來最大。截稿前，歐元下跌 0.8% 至 1.0639 美元，本周貶 1.8%，為 2022 年 9 月下旬以來最大單周貶幅。

英鎊下跌 0.8% 至 1.2450 美元，處在 11 月以來最低。

美元全面走強下，日元兌美元盤中最低達 153.39 日元兌 1 美元，再觸 34 年低位，截稿前持平在 153.24 日元兌 1 美元，周線貶 1.1%。日本官員一再喊話警告，不排除採取任何行動來應對貨幣過度波動的情況。

截至台灣時間周六 (13 日) 約 6:00 價格: