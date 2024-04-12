〈財報〉Q1亮眼業績蒙塵 摩根大通全年NII展望不及預期、上調支出預測

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 20:11

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 周五 (12 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，儘管該季營收、獲利均輕鬆打敗華爾街分析師預期，但全年利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 預測不及預期，而且還上調全年支出預期，消息讓本亮眼的財報黯然失色，盤前股價一度跌逾 2%。

展望未來，摩根大通預估今年全前扣除交易的 NII 為 890 億美元，低於分析師預期的 906.8 億美元；今年經調整後支出估達 910 億美元，高於公司先前預期。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在聲明中表示：「許多經濟指標持續向好，然而我們面對未來一些重大的不確定因素保持警惕。」

他列舉了戰爭、地緣政治緊張局勢加劇、持續通膨壓力以及量化緊縮的影響。戴蒙說：「我們不知道這些因素將會如何發揮作用，但我們必須讓公司為各種前在環境準好準備，以確保我們仍始終如一地替客戶服務。」

根據財報，摩根大通第一季 (截至 3/31) 營收年增 9% 至 419.3 億美元，高於分析師預期的 416.9 億美元；淨利年增 6% 至 134.2 億美元、合每股 4.44 美元，華爾街分析師預期的 4.17 美元，去年同期為 126.2 億美元或每股 4.10 美元，而扣除聯邦存款公司 7.25 億美元的特別評估費用後，每股獲利報 4.63 美元。

圖：摩根大通財報

值得注意的是，該行第一季 NII 年增 11% 至 231 億美元，排除第一共和銀行的影響，該數據能比去年同期高出 5%。此外該行今年還意外釋出 7,200 萬美元的準備金，而分析師先前預估為增加 5.56 億美元。

第一季營收按業務劃分，消費銀行營收年增 7% 至 176.53 億美元、企業與投資銀行報 136.33 億美元、商業銀行年增 13% 至 39.51 億美元、資產和財富管理年增 7% 至 51.09 億美元。