營收速報 - 寬宏藝術(6596)3月營收年增大幅成長327.6%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:18
台北時間10日，2024年3月寬宏藝術(6596-TW)營收公布為新台幣165,253,000元， 年增率大幅成長327.6%，月增率衰退-61.46%， ，最新價為72元
今年以來累積營收為632,749,000元，累計年增率212.3%
近5日股價下跌-1.65%，相關文化創意產業指數下跌-3.2%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+188 張
- 外資買賣超：+188 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|165,253
|327.6%
|-61.46%
|2024/2
|428,832
|309.66%
|1009.12%
|2024/1
|38,664
|-34.78%
|-85.02%
|2023/12
|258,027
|65.37%
|328.92%
|2023/11
|60,158
|-5.64%
|-38.41%
|2023/10
|97,676
|31.43%
|-33.18%
寬宏藝術(6596-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為國內外演唱會、展覽、藝文活動主辦及執行。國內外演唱會、展覽、藝文活動製作。國內外演唱會、展覽、藝文活動票券銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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