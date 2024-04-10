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鉅亨速報

營收速報 - 寬宏藝術(6596)3月營收年增大幅成長327.6%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:18

台北時間10日，2024年3月寬宏藝術(6596-TW)營收公布為新台幣165,253,000元， 年增率大幅成長327.6%，月增率衰退-61.46%， ，最新價為72元

今年以來累積營收為632,749,000元，累計年增率212.3%

近5日股價下跌-1.65%，相關文化創意產業指數下跌-3.2%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+188 張
  • 外資買賣超：+188 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 165,253 327.6% -61.46%
2024/2 428,832 309.66% 1009.12%
2024/1 38,664 -34.78% -85.02%
2023/12 258,027 65.37% 328.92%
2023/11 60,158 -5.64% -38.41%
2023/10 97,676 31.43% -33.18%

寬宏藝術(6596-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為國內外演唱會、展覽、藝文活動主辦及執行。國內外演唱會、展覽、藝文活動製作。國內外演唱會、展覽、藝文活動票券銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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