潤德去年賺回逾一個股本 3月及Q1營收齊創同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 19:30

潤泰集團旗下的潤德 (6881-TW) 2023 年賺回超過一個股本，每股純益達 10.97 元，潤德今 (9) 日公布 最新營收 20224 年 3 月營收 1.42 億元，月減 2.6%，年增 73.06%，創同期新高，2024 年第一季營收 4.18 億元，季減 14.06%，年增 63.12%，也創同期新高。

潤德上櫃申請案在 2 月初由 OTC 審查通過，潤德董事會決議上櫃擬發行 1500 張現增股，承銷價暫訂爲 160 元，潤德預計於 4 月 19 日召開上櫃前業績發表會，推估將在 5 月下旬上櫃掛牌。

潤德成立於 1991 年 11 月，潤德 2023 年全年營收 15.22 億元，毛利率 18.99%，年減 1.05 個百分點，稅後純益 1.148 億元，年增 43.36%，每股純益 10.97 元，擬配發 10 元股息。