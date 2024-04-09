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鉅亨速報

營收速報 - 鴻翊(3521)3月營收年增大幅成長144.2%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 16:15

台北時間9日，2024年3月鴻翊(3521-TW)營收公布為新台幣49,317,000元， 年增率大幅成長144.2%，月增率成長46.22%， 連續4個月營收月成長，最新價為22.8元

今年以來累積營收為97,440,000元，累計年增率51.78%

近5日股價下跌-1.31%，相關電腦及週設類指數上漲0.86%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+338 張
  • 外資買賣超：+337 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 49,317 144.2% 46.22%
2024/2 33,727 98.76% 134.28%
2024/1 14,396 -46.75% 156.8%
2023/12 5,606 -59.11% 76.01%
2023/9 19,024 -29.22% -36.15%
2023/8 29,797 -9.62% 29.99%

鴻翊(3521-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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