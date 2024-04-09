營收速報 - 鴻翊(3521)3月營收年增大幅成長144.2%
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 16:15
台北時間9日，2024年3月鴻翊(3521-TW)營收公布為新台幣49,317,000元， 年增率大幅成長144.2%，月增率成長46.22%， 連續4個月營收月成長，最新價為22.8元
今年以來累積營收為97,440,000元，累計年增率51.78%
近5日股價下跌-1.31%，相關電腦及週設類指數上漲0.86%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+338 張
- 外資買賣超：+337 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|49,317
|144.2%
|46.22%
|2024/2
|33,727
|98.76%
|134.28%
|2024/1
|14,396
|-46.75%
|156.8%
|2023/12
|5,606
|-59.11%
|76.01%
|2023/9
|19,024
|-29.22%
|-36.15%
|2023/8
|29,797
|-9.62%
|29.99%
鴻翊(3521-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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