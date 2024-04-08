威宏首季營收年增5% 將擴大在東南亞生產布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 20:29

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 3 月營收為 5.93 億元，月增 18.47%，年增 2.95%，2024 年第一季營收爲較上月及去年同期增加 18% 與 3%，累計第一季營收為 18.1 億元，季減 4.6%，年增 5.37%。威宏並將擴大東南亞生產布局。

威宏並指出，隨著巴黎奧運開幕在即，持續開發新客戶以及航空旅遊復甦下，三箭齊發推升終端品牌拉貨動能顯著增強，2024 向上成長可期。

威宏指出，在運動產業庫存水位回落、通膨趨緩之下，巴黎奧運商機也持續發酵，帶動威宏旗下運動、輕奢兩大事業主要客戶下單力道強勁，拉貨動能愈加積極，今年上半年訂單已近乎滿載，未來將持續招工因應市場與訂單需求，並擴大東南亞生產基地佈局，目標提高至總營業額 7 成以上。

威宏進一步表示，目前越南 35 條、泰國 11 條、柬埔寨金邊 32 條，柬埔寨新擴增廠區木牌 5 條，東南亞基地總計 83 條產線，各自專攻不同生產領域，以越南德御為例，主要生產 NIKE 運動包袋及各大廠牌高爾夫球袋，其中運動包袋受惠巴黎奧運帶動運動風氣，成為 2024 主要營運成長動能之一。

威宏指出，泰國產線以精品第一大客戶 TUMI 為主，威宏為 TUMI 穩定供應商，除既有男用商務包與行李箱外，並持續合作開發一系列女用輕奢包，今年度更主打高階聯名款精品球袋，不僅挹注營收獲利，更加深客戶關係、提高黏著度。

柬埔寨則為威宏集團未來重點發展區塊，金邊一期廠房主要以精品與休閒包袋生產為主，過去受客戶生產基地轉移政策，承接宏盛江西淮安廠轉單，如今隨著市場需求與客戶政策下，已於今年第一季正式動工投入木牌一期廠房，將於今年底通過 NIKE 驗廠後投入生產，生產規模持續擴大；此外，中國地區產能則為位於江西興國之運動用品產線 27 條，以中國境內需求為主，東莞輕奢精品 26 條，主打高階高技術含量輸出，未來中國生產將會逐步下降至 3 成以下。