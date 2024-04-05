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鉅亨速報

營收速報 - 藥華藥(6446)3月營收年增大幅成長60.51%

鉅亨網新聞中心 2024-04-05 11:15

台北時間5日，2024年3月藥華藥(6446-TW)營收公布為新台幣558,040,000元， 年增率大幅成長60.51%，月增率衰退-5.07%， ，最新價為323元

今年以來累積營收為1,653,438,000元，累計年增率86.27%

近5日股價上漲0.94%，相關生技醫療上漲3.53%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-282 張
  • 外資買賣超：-239 張
  • 投信買賣超：-29 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 558,040 60.51% -5.07%
2024/2 587,814 91.09% 15.81%
2024/1 507,585 118.44% -24.75%
2023/12 674,560 168.83% 58.76%
2023/11 424,890 34.48% -22.38%
2023/10 547,405 99.16% 36.23%

藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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