營收速報 - 大量(3167)3月營收年增大幅成長103.81%
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 18:15
台北時間3日，2024年3月大量(3167-TW)營收公布為新台幣154,019,000元， 年增率大幅成長103.81%，月增率成長64.93%， ，最新價為61.6元
今年以來累積營收為398,811,000元，累計年增率55.44%
近5日股價上漲3.39%，相關電機機械下跌-0.04%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+166 張
- 外資買賣超：+110 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+56 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|154,019
|103.81%
|64.93%
|2024/2
|93,384
|35.7%
|-38.32%
|2024/1
|151,408
|34.96%
|-2.14%
|2023/12
|154,720
|16.6%
|-2.52%
|2023/11
|158,724
|18.3%
|0.31%
|2023/10
|158,231
|12.74%
|31.02%
大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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