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鉅亨速報

營收速報 - 大量(3167)3月營收年增大幅成長103.81%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 18:15

台北時間3日，2024年3月大量(3167-TW)營收公布為新台幣154,019,000元， 年增率大幅成長103.81%，月增率成長64.93%， ，最新價為61.6元

今年以來累積營收為398,811,000元，累計年增率55.44%

近5日股價上漲3.39%，相關電機機械下跌-0.04%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+166 張
  • 外資買賣超：+110 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+56 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 154,019 103.81% 64.93%
2024/2 93,384 35.7% -38.32%
2024/1 151,408 34.96% -2.14%
2023/12 154,720 16.6% -2.52%
2023/11 158,724 18.3% 0.31%
2023/10 158,231 12.74% 31.02%

大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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