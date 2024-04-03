台光電獲AI板材高出貨量挹注 3月及首季營收新高

台光電產品開發符合產業前端需求，營運自 2023 年第三季起大幅躍升，也繳出連五年業績持續成長創新高的亮麗成績單。台光電並指出，高效能運算產品的應用己明顯成為市場趨勢，在美系大廠、國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入下，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，也能保持高市占率的表現。各類伺服器及交換器的產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。