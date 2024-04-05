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鉅亨速報

營收速報 - 鴻華先進-創(2258)3月營收年增大幅成長1556.87%

鉅亨網新聞中心 2024-04-05 16:15

台北時間5日，2024年3月鴻華先進-創(2258-TW)營收公布為新台幣696,649,000元， 年增率大幅成長1556.87%，月增率成長611.9%， 連續2個月營收月成長，最新價為43.4元

今年以來累積營收為822,161,000元，累計年增率1486.3%

近5日股價下跌-1.36%，相關汽車工業下跌-0.71%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-211 張
  • 外資買賣超：-195 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 696,649 1556.87% 611.9%
2024/2 97,858 1749.52% 253.87%
2024/1 27,654 515.63% -83.74%
2023/12 170,105 536.5% 55.8%
2023/11 109,183 884.16% -38.04%
2023/10 176,224 31.17% 137.83%

鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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