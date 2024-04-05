營收速報 - 鴻華先進-創(2258)3月營收年增大幅成長1556.87%
鉅亨網新聞中心 2024-04-05 16:15
台北時間5日，2024年3月鴻華先進-創(2258-TW)營收公布為新台幣696,649,000元， 年增率大幅成長1556.87%，月增率成長611.9%， 連續2個月營收月成長，最新價為43.4元
今年以來累積營收為822,161,000元，累計年增率1486.3%
近5日股價下跌-1.36%，相關汽車工業下跌-0.71%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-211 張
- 外資買賣超：-195 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|696,649
|1556.87%
|611.9%
|2024/2
|97,858
|1749.52%
|253.87%
|2024/1
|27,654
|515.63%
|-83.74%
|2023/12
|170,105
|536.5%
|55.8%
|2023/11
|109,183
|884.16%
|-38.04%
|2023/10
|176,224
|31.17%
|137.83%
鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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