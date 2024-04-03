華銀統籌主辦虹堡科技12億聯貸案簽約 超額認參1.7倍

虹堡科技公司創立於民國 82 年，致力於提供高度安全且面向未來的支付解決方案，為國內專業 IC 晶片讀卡機及 POS 設備製造領導者。近年受惠無人自助應用及 Android 終端機的替換，加上多家歐美一線大廠之專案陸續通過認證，112 年度合併營收突破 80 億元，EPS 達 8.65 元，顯見各項產品及服務均深受客戶肯定，長期穩健的表現吸引銀行團踴躍參貸，超額募集逾七成，充分顯示銀行團對該公司未來營運深具信心。此次聯貸資金將用於充實中期營運周轉金、整合金融機構授信額度，以協助公司強化全球布局，