華銀統籌主辦虹堡科技12億聯貸案簽約 超額認參1.7倍
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-03 20:51
華南金控 (2880-TW) 旗下華南銀行統籌主辦虹堡科技 (5258-TW)5 年期新臺幣 12 億元聯合授信案於今（3）日完成簽約，為虹堡科技首度採聯貸方式籌資，短期內即超額募集完畢。授信銀行團由華南銀行統籌主辦並擔任管理銀行，參貸銀行包括台北富邦銀行、彰化銀行、第一銀行、兆豐銀行及元大銀行。
虹堡科技公司創立於民國 82 年，致力於提供高度安全且面向未來的支付解決方案，為國內專業 IC 晶片讀卡機及 POS 設備製造領導者。近年受惠無人自助應用及 Android 終端機的替換，加上多家歐美一線大廠之專案陸續通過認證，112 年度合併營收突破 80 億元，EPS 達 8.65 元，顯見各項產品及服務均深受客戶肯定，長期穩健的表現吸引銀行團踴躍參貸，超額募集逾七成，充分顯示銀行團對該公司未來營運深具信心。此次聯貸資金將用於充實中期營運周轉金、整合金融機構授信額度，以協助公司強化全球布局，
統籌主辦華南銀行長期耕耘聯貸市場，掌握產業脈動，了解企業需求並客製化融資架構，以實際行動力挺台灣企業，根據倫敦交易所集團（LSEG）公布資料，在今年第一季聯貸市場主辦排名第一，未來將提供更多元且全方位的金融服務，為企業永續發展貢獻力量。
此外，為響應政府推動 2050 年淨零碳排政策，華南銀行與台灣經濟研究院合作，透過專業的金融服務，協助中小企業逐步建立碳盤查及減碳能力，以「中小企業淨零轉型診斷服務」讓企業迅速掌握營運過程可減碳癥結點，並協助企業取得資金轉型升級，進而達成淨零目標。
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