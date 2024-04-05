〈熱門股〉股利+績優題材加持 京城銀股價創近27年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-05 07:00

京城銀 (2809-TW) 不再當小氣的銀行，擬配發現金股利 3 元，第一季自結稅後純益揭曉，站上 20 億元，改寫歷史第三高紀錄，在積優題材加持下，京城銀已獲外資連 6 買，3 日股價以 55.3 元作收，創近 27 年以來新高。

京城銀公布 3 月自結獲利，稅後純益 6.75 億元，月減 6.38%、年增 14.5 倍；累計第一季稅後純益 20.19 億元，季增 18.15%、年增 140.4%，每股純益為 1.82 元。

京城銀近月股價表現強勢，自 2 月底以來已經大漲逾 33%，而外資近 6 個交易日持續買超，累計敲進 4385 張。