〈0403強震〉證券F4共同捐款1200萬元慰助災民 財金公司捐300萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-05 09:40

花蓮 4 月 3 日發生規模 7.2 強震，造成重大災情，引起全國各界關切。金管會轄下證券期貨相關機構，包括證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所，決定合力捐助新台幣 1200 萬元，協助救災並撫慰受災戶度過艱難時刻。此次震災捐款全面免收跨行交易手續費，財金公司也宣布捐款 300 萬元。

證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所本於企業社會責任，長期透過不同管道捐款扶助弱勢族群，本次捐款將匯至衛生福利部 0403 花蓮震災捐款專戶，援助災區及災民、緊急醫療及復原重建相關費用，協助受該地區及民眾度過難關。

財金公司表示，經中央銀行及金管會指導，全體金融機構與財金公司為響應政府募款賑濟救災，集結各界善款，自 4 月 3 日起至震災捐款專戶停止收受捐款 (5 月 3 日) 為止，免收震災捐款跨行手續費；財金公司同時捐款 300 萬元。