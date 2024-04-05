〈0403強震〉金融業送愛 玉山金、中信金各捐2000萬元 上海商銀捐千萬

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-05 09:50

花蓮近海發生芮氏規模 7.2 強震，造成民眾傷亡、多處房屋道路毀損，陸續傳出災情。金融業積極響應捐款行動，玉山金及中信金將各捐款新台幣 2000 萬元，協助賑災及災區重建工作，與災民攜手共度難關。上海商銀今 (4) 日亦宣布與上海商銀文教基金會共同捐款新台幣 1000 萬元。

送愛到花蓮 玉山金控、銀行及玉山人合捐 2000 萬元賑災

玉山金控 (2884-TW) 宣布，已由玉山人發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行，透過玉山志工基金會，合計捐助 2000 萬元。相關經費將透過衛福部 0403 花蓮震災捐款專戶，統籌協助醫療、人道救援與衛生安全工作。

玉山金表示，震後立即啟動緊急應變機制，及關懷顧客專案，銀行及證券全台營運據點均正常營運。對於顧客因天然或特定災害等重大不可抗力因素導致無法履行契約時，將依個案情況受理申請本金緩繳、本息緩繳及展延還款期限等紓困方案，以協助受災戶一同度過難關。

玉山金指出，地震發生後，包括美國、日本、加拿大等多國政要陸續表達關心慰問，日本岸田首相第一時間願意立即提供支援，福岡巿也發起台灣賑災勸募，都讓我們感受到國際社會溫暖的關懷。玉山人秉持著「知福、惜緣、感恩」的精神，期待災民早日重建家園，恢復正常生活，台灣平安，台灣加油！

中信金捐款 2000 萬元協助災區重建 攜手災民共度難關

目前中國信託銀行各分行及 ATM 服務不受影響。為協助受災民眾度過難關，中信銀提供「家庭急難貸款服務」，凡客戶與本行往來任一商品（如存款、信用卡、貸款等），於急難事件發生日 3 個月內出具相關證明文件，即可提出貸款申請需求，將視授信規範及個人信用情況，最高可核貸新台幣 50 萬元，貸款期限最長 10 年，如受災客戶有信用卡繳款問題，亦提供彈性還款措施，相關訊息可電洽客服專線 0800-024-365。

此外，台灣人壽及中國信託產險已成立「緊急應變關懷小組」，啟動受災保戶緊急應變服務，詳細資訊請洽詢台灣人壽 24 小時保戶服務專線 0800-099-850 或中國信託產險 24 小時保戶服務專線 0800-075-777。中國信託金控持續為災民祈福，也向堅守崗位的救災人員致敬，期盼受災民眾早日恢復正常生活。

上海商銀發揮「人溺己溺」精神 捐款 1000 萬元助震災

上海商銀 (5876-TW) 為積極履行企業社會責任，宣布與上海商銀文教基金會共同捐款新台幣 1000 萬元，協助花蓮震災。上海商銀表示，因應此次重大震災救災物資及受難民眾與家屬撫恤所需，響應捐款，希望將這筆捐款專款專用於協助受震災影響的民眾與企業。

上海商銀同時將提供震災重建優惠貸款，受地震影響的企業或個人，均可於受災日起 3 個月內向上海商銀全省各地分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等措施，受災戶若有受損的廠房、機器設備及房屋所需整修費用或資金需求。受災戶可依地方主管機關出具的受災證明書，提出申請。上海商銀也向協助救災人員與醫護人員致上崇高的敬意。

中租控股捐款 600 萬元 協助花蓮縣政府救災與重建

4 月 3 日 7.2 強震，造成多起人員傷亡與房屋損毀，以花蓮地區受衝最為嚴重，中租控股旗下中租迪和宣布，捐款 600 萬元，協助花蓮縣政府進行救災與重建。