〈0403強震〉新光金捐款1000萬元 助花蓮賑災及重建家園
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 19:19
花蓮今 (3) 日上午發生芮氏規模 7.2 強震，造成多處建物倒塌毀損及人員傷亡，新光金控 (2888-TW) 宣布將由子公司新光人壽、新光銀行、元富證券共同捐款新台幣 1000 萬元，做為賑災及災後重建之用，其中 600 萬元將指定捐款給花蓮縣政府，希望協助此次受災最嚴重的花蓮，供相關單位急難救助，與協助受災民眾安置與後續重建。
新光金指出，此次賑災由新光人壽捐款 500 萬元、新光銀行捐款 300 萬元、元富證券捐款 200 萬元。
新光人壽於災後第一時間啟動緊急應變小組，清點各辦公大樓情況及人員安全，同時迅速啟動「新光防災五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務，並針對受災保戶提供身故 10 萬元、加護病房 5 萬元、一般住院 1 萬元的傷亡慰問金，祈願台灣一切平安。
新光金同時提醒全台民眾未來幾天仍可能發生餘震，居家或外出掃墓均須多注意安全，新光將與花蓮地震受災戶共同攜手重建家園。
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