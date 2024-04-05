〈0403強震〉富邦金捐款5000萬元協助震災重建 子公司啟動關懷措施

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-05 09:20

花蓮發生芮氏規模 7.2 強震，造成民眾傷亡、房屋道路毀損，各地災情慘重。富邦金 (2881-TW) 今 (4) 日宣布捐助賑災款 5000 萬元，協助災民後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持。旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行與富邦產險也於震後第一時間啟動緊急應變機制，提供客戶關懷與協助。

富邦金控董事長蔡明興表示，這起地震是自 921 大地震之後最大的地震，造成民眾生命財產的重大損失，對於逝去的寶貴生命，我們表達最深切的哀悼之意，富邦金控將捐款五千萬元援助賑災，期盼盡己所能，提供受災戶援助，以溫暖而堅定的正向力量，撫慰受傷民眾與罹難者家屬，陪伴他們度過此次難關。

富邦人壽全台服務據點均不受影響，同時為協助保戶安度難關，宣布提供「保戶傷亡慰問金」，針對傷亡保戶予以身故 10 萬元、加護病房住院 5 萬元、一般住院 1 萬元之慰問金，善盡企業之力，展現保險扶助精神。

富壽亦在第一時間啟動 10 大保戶服務應變措施，包括針對應繳月為 3～7 月之續期保費，給予受災保戶延繳 6 個月之方案，保單借款利息亦得寬延 6 個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠申請，其他應備文件等資料可後續另行補齊。

北富銀為協助受災企業及個人盡快完成災後復原，為受災戶提供「重大災害既有貸款本金展延措施」，房貸本金最長展延 2 年、信貸本金最長展延六個月，免作業手續費；以及「重大災害受災戶復健專案」，房貸額度最高 200 萬元，最長 20 年、信貸額度最高 50 萬，最長 5 年，免申貸費用，協助受災戶重建家園。

針對中小企業則提供「中小企業災害復舊專案貸款」，受災戶持有主管機關出具受災證明，或經調查遭受損失屬實者，可就災後修建廠房、購置機器設備、購買原物料等資本性及週轉金需求提供支援，並可配合信保基金提供最高 9 成信用保證，保證期間免計收保證手續費。

此外，受災戶倘因信用卡遺失或有信用卡款延展需求，也可向客服提出信用卡掛失可免收手續費、信用卡款最長 6 個月緩繳之寬緩措施。