〈0403強震〉勞動部：北分署單一窗口受理天災臨工登記 全力協助家園重建

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-05 09:30

4 月 3 日全臺大地震在花蓮縣造成嚴重災情，勞動部啓動「天災臨工措施」，勞動力發展署北分署投入受災最嚴重的花蓮救災及重建工作，並與轄區各地方政府成立「0403 北分署轄區天災臨工」任務編組及 line 群組，第一時間緊急應變，開放受理各地方政府申請工作職缺，並在轄區各就業中心及就業服務臺成立單一窗口，協助受災地區重建家園。

勞動部部長許銘春關心花蓮地區災情，已責請北分署緊急應變，北分署謝分署長立即主動聯絡花蓮縣政府社會處處長陳加富，說明勞動部已啓動天然災害臨工登記，北分署全力協助花蓮救災及重建工作。

花蓮地區目前已有鄉鎮公所陸續提出申請天災臨工需求，花蓮就業中心在各鄉鎮公所設有專櫃，以簡便迅速、單一窗口服務，協助民眾申請天災臨工求職登記，受災民眾只要檢附受災證明相關資料，親自到花蓮就業中心或玉里就業中心，以及公所就業服務臺皆可申請，迅速應對災難家園重建；同時，花蓮就業中心還與民間團體和工會組織建立了「0403 花蓮就業中心災後重建」服務群組，以便及時協助民眾。

天災臨工以協助災區災後重建、環境清掃或物資搬運等工作為主，每人每月上工時數最高 150 小時，每小時時薪比照最低工資 183 元，每月最高補助 2 萬 7470 元，臨工計畫實施期間原則以 2 個月為限，若有特殊情形，必要時可再延長，北分署全力協助災區早日完成家園重建工作。