〈0403強震〉勞動部啟動天災臨工、保費緩徵等11項措施 攜手災後重建

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-05 09:13

針對花蓮地區於 113 年 4 月 3 日發生芮氏規模 7.2 地震，所造成嚴重災情，為協助各地受災民眾重建家園，勞動部提供 11 項協助措施，亦提醒勞工朋友瞭解自身權益，並再次呼籲事業單位注意及加強善後工作之各項防災措施。

一、啟動天災臨工措施：依地方政府需求提供臨工機會，以協助災區民眾清理家園。本次臨工措施，勞動部將投入 1.26 億元，預定提供 2,000 個臨工機會，每人每月最高 150 小時上工時數，每小時 183 元，每月最高補助 2 萬 7,470 元，臨工計畫實施期間原則以 2 個月為限，如有特殊情形，必要時可再延長。勞動部另補助用人單位進用上工人員勞健保費用，每人每月約補助 3,600 元。

二、勞保等相關保費補助及緩繳措施：行政院已於 113 年 4 月 3 日公告此次震災災區範圍為花蓮縣，勞動部依《災害防救法》規定，針對災區受災的勞保、職保、就保被保險人，給予 6 個月的保險費補助，並將依花蓮縣政府所送受災名冊主動比對，民眾不需提出申請；此外，勞保、職保被保險人如於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。另提供受災投保單位得依個案辦理勞保、職保、就保及勞工退休金緩繳並免徵滯納金相關權宜措施。

三、請假及職業災害補償權益：受災勞工如有就醫診治或休養需求而無法上班，可依勞工請假規則請普通傷病假。惟勞工受傷如係執行職務所致而經認定為職業災害，雇主應依法給予公傷病假，並給予醫療費用及原領工資等補償；對於不幸罹難者，雇主應給予其遺屬喪葬費及死亡補償。又職災勞工如有參加職災保險，可依規定請領職災保險給付，雇主並得依法抵充職災補償責任。至於勞工如因地震導致交通受阻而晚到班或無法到班，雇主不可視為遲到或曠職論處。

四、善後工作之安全措施：勞動部再次提醒地震過後，事業單位於開工作業前，應依職業安全衛生相關法令規定，實施自動檢查，並加強後續善後工作之各項防災措施。

民眾對於上述措施如需再進一步洽詢，可撥打 1955 或各項措施洽詢專線，或就近洽詢當地就業服務據點（就業中心、就業服務站、臺）、勞工保險局各地辦事處，將由專人提供說明。

針對勞工因地震無法準時到班或出勤，不可視為遲到、曠職論處；地方政府宣布停班地區，依照天然災害發生時出勤相關規定辦理。

勞動部 3 日表示，花蓮強震，全台有感，勞工的出勤，應以安全作為首要考量。勞工如因交通受阻而晚到班或無法到班，不可視為遲到或曠職論處。勞工未提供勞務的時段，其工資依事業單位工作規則或勞動契約的規定辦理；若無規定者，由勞資雙方自行協商。至於勞工如有照顧家庭成員的需求，可請家庭照顧假。