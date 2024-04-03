清明後怎麼變盤，安國、緯穎、所羅門、雙鴻、晟銘電已帶出新方向

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 18:00

週三台北股市早盤一度拉回 196 點，終場收 20337 跌 128 點，主要反應花蓮 7.2 級大地震以及美股再一次打回月線支撐，加上即將迎來四天連假，節前賣壓也是今日拉回的因素之一，但技術面穩穩守在 5MA 之上，對照美股、韓股都打回月線，日股跌破月線，台股仍是最強，AI 供應鏈將隨 AI 伺服器出貨放量受惠，是台股強勢主因，從盤面中股票表現來看確實就是如此。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，(2382-TW)廣達這次最高衝到 299 元，寫下 24 年新高，但若還原權值，當年 850 高點變成 387，這波等於漲到 916，長期持有廣達的早賺翻，意即上檔沒有任何壓力，股價走出新格局，這也是市場看好下半年要出貨 GB200 新動能的關係，(2317-TW)鴻海這波自 102 漲到 159.5 也是反應 GB200 的訂單，而 (6669-TW) 緯穎週四股價強勢漲停 2460，中東訂單將進入拉貨階段，3 月營收估計有不小的成長，(2330-TW)台積電則是受惠被 AI 訂單追著跑，外資目標價都喊到千元了，台股有太多類似美超微的好公司，清明過後大有可為。

而 AI 伺服器出貨大增，自然會帶動零組件出貨同步大好，連假前 (3324-TW) 雙鴻衝漲停，6933AMX-KY 大漲 8%，代表市場高度看好水冷散熱，黃仁勳這次 GTC 大會明確表示，再來 DGX 伺服器全面採用水冷散熱，會帶動散熱全面升級，(3017-TW)奇鋐、(8996-TW)高力、(6125-TW)廣運下半年也都會有大成長，雙鴻已漲上 800 元，將拉開其他散熱股比價行情。

鄭瑞宗表示，水冷散熱要搭配機殼一起改設計，水冷機殼 ASP 更高，也將帶動業者毛利率走升，週四 (3013-TW) 晟銘電、(8010-TW)勤誠、(3693-TW)營邦、(6117-TW)迎廣股價都大漲，也是在預熱清明後的行情，晟銘電週一文章就提到是跟廣達合作開發水冷機殼，預計 2Q 就出貨，下半年會放量，將帶動今年 EPS 上看 5 元，明年有機會 8~9 元，對比勤誠 PE 最高 > 30 倍，確實有不小上檔空間。

而最近最飆漲的妖股莫過於 (2359-TW) 所羅門，自 41 元一路飆上 96.3，短短 12 天漲幅高達 134%，主要反應黃仁勳 GTC 大會上，大力展示全新 AI 機器人，大家發現合作夥伴的名單上出現了所羅門的 LOGO，才發現原來所羅門深耕多年的 AI 3D 視覺技術，並運用在機器人之上，儼然成為市場新主流，又成為輝達合作夥伴，股價因此飆漲。

鄭瑞宗強調，去年所羅門 EPS 為 3.11 元，GTC 之前股價 41 元 PE 僅 13 倍，但這次成為全新 AI 機器人概念股之後，PE 直接衝到 30 倍，鄭瑞宗常說市場就是喜新厭舊，有新題材才有 PE RERATING 的機會，沒有 AI 伺服器之前，廣達賺 10 元股價只有 80 元，現在則是快 300 元，這就是本益比調整的威力，而這股 AI 的風最新吹向了 AI 機器人，所羅門已經帶出比價空間，其他相關的有 (6188-TW) 廣明、(2236-TW)百達 KY、(5371-TW)中光電、(6438-TW)迅德都有大好機會，這幾檔中有一檔下半年新增非常多 AI 視覺解決方案的新訂單，有條件是所羅門第二，想知道詳情的朋友，歡迎加入我的 LINE 官方帳號喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

想了解更多 ETF 與趨勢精品股的資訊，以及每天早上 11 點最熱騰騰的盤中分析，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

安國、神盾飆不停又達標三成獲利！！機器人概念除了所羅門 還有「這檔」要買！！

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168