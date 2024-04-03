營收速報 - 材料-KY(4763)3月營收年增大幅成長109.27%
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 21:15
台北時間3日，2024年3月材料-KY(4763-TW)營收公布為新台幣1,402,472,000元， 年增率大幅成長109.27%，月增率成長50.87%， ，最新價為965元
今年以來累積營收為3,613,515,000元，累計年增率131.51%
近5日股價上漲8.18%，相關化學工業上漲0.21%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+780 張
- 外資買賣超：+480 張
- 投信買賣超：+37 張
- 自營商買賣超：+263 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|1,402,472
|109.27%
|50.87%
|2024/2
|929,559
|102.55%
|-27.46%
|2024/1
|1,281,484
|196.81%
|-5.13%
|2023/12
|1,350,840
|236.39%
|8.57%
|2023/11
|1,244,175
|199.35%
|0.19%
|2023/10
|1,241,760
|201.07%
|2.07%
材料-KY(4763-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為二醋酸纖維絲束研發、製造與銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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