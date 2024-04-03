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鉅亨速報

營收速報 - 材料-KY(4763)3月營收年增大幅成長109.27%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 21:15

台北時間3日，2024年3月材料-KY(4763-TW)營收公布為新台幣1,402,472,000元， 年增率大幅成長109.27%，月增率成長50.87%， ，最新價為965元

今年以來累積營收為3,613,515,000元，累計年增率131.51%

近5日股價上漲8.18%，相關化學工業上漲0.21%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+780 張
  • 外資買賣超：+480 張
  • 投信買賣超：+37 張
  • 自營商買賣超：+263 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 1,402,472 109.27% 50.87%
2024/2 929,559 102.55% -27.46%
2024/1 1,281,484 196.81% -5.13%
2023/12 1,350,840 236.39% 8.57%
2023/11 1,244,175 199.35% 0.19%
2023/10 1,241,760 201.07% 2.07%

材料-KY(4763-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為二醋酸纖維絲束研發、製造與銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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