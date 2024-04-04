外媒：地震影響台積電部分生產 蘋果高階晶片產線恐受擾

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 11:48

台灣東部外海周三 (3 日) 清晨發生芮氏規模 7.2 級地震，彭博、MacRumors 等外媒報導指出，台積電 (2330-TW) 台南 N3 廠遭受結構性破壞，導致部分生產作業停擺，可能影響採用 3 奈米製程生產的蘋果 A17 Pro 處理器晶片。不過，此消息未獲進一步證實。

MacRumors 援引熟悉台積電運作情況的消息人士說法稱，台積電的一些高階晶片，例如蘋果 iPhone 15 Pro 系列搭載的 A17 Pro 處理器晶片，需要在穩定真空環境下持續數周才能完成生產，就算地震沒有導致直接損害，也可能使一些已經投產的晶片間接報廢。

由於蘋果設備中的所有客製化晶片均採用台積電製程，因此，本次地震對台積電的直接影響，引發業界對於蘋果產品供應延遲的擔憂。目前對蘋果供應鏈的整體影響仍不確定。

針對地震影響，台積電周三晚間發布聲明指出，事發後 10 小時內，晶圓廠設備復原率已達 70% 至 80%，包含 EUV 在內等主要設備皆無受損。少量設備雖遭受損害，但公司正在部署所有可用資源，確保全面復原，且持續復工中。台積電也和客戶保持密切聯繫，監控並適時與客戶直接溝通相關影響。

彭博資訊 (Bloomberg Intelligence) 分析師表示，對台積電先進節點製成的強勁需求，將緩解地震帶來的任何財務影響，反映分析師普遍預期地震造成的潛在影響有限。